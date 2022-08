El excoordinador de la campaña presidencial de Gustavo Petro en La Guajira, Luis Gómez Pimienta, denunció amenazas vía telefónica contra su vida, las cuales provienen al parecer a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



‘Lucho’ Gómez, como es conocido, asegura que, desde el pasado martes, comenzó a recibir mensajes de texto y llamadas anónimas en su celular con un aparente saludo a las cuales le restó importancia, pero, apenas este miércoles, respondió para ver de qué se trataban.

Fue entonces cuando recibió una llamada a eso de las siete de la noche y su interlocutor se identificó como el comandante Beltrán de las autodefensas en un tono bastante agresivo.



“Me planteó que a partir de ese momento yo debía ponerme a disposición de ellos y me exigió que me apartara de unas personas que estuviesen en ese momento alrededor mío, yo procedí a rechazar la llamada”, relató.



Minutos más tarde, como a las 7:40 de la noche, fue sorprendido por un mensaje de texto donde le decían que “si no les seguía atendiendo la llamada mandaban por mí a las malas”.



Gómez, quien además fue militante del M-19, viceministro de Salud, en la presidencia de Cesar Gaviria y exalcalde de Riohacha por elección popular, asegura que las amenazas tienen tinte político, ya que desde el 2015 que el Estado le quitó la protección lleva una vida normal y sin amenazas.



Explicó que junto con su familia no son unas personas monopolizadoras de la tierra, ni están vinculadas con negocios ilícitos.



“No es coincidencia que precisamente en este momento por distintas razones círculos de la sociedad y de la política consideran que uno de los posibles nombres para reemplazar a Nemesio Roys puede ser 'Lucho' Gómez, yo estoy convencido que la motivación de esas amenazas es de origen político”, afirmó.

No renunciará al rol de alternatividad

Gómez anunció que pondrá los denuncios ante las autoridades competentes en la mañana de este jueves para que se investigue el tema, al tiempo que solicitará la protección.



Sostiene que no renunciará al rol de alternatividad, de crítica, de propuesta y transformación, de las tesis de justicia social y de democracia con justicia social en este país.



“En eso sí voy a seguir, yo no voy a renunciar a eso, de retirarme o no retirarme por las amenazas tiene un riesgo real, pero retirarme es un triunfo para la extrema derecha política de este país”, afirmó.



Puntualizó, además, que entiende que los ejércitos privados son unos simples instrumentos de derecha, contra las personas que piensan de manera diferente en Colombia.

Recibió protección del Estado y estuvo en el exilio

Gómez relata que recibió protección del Estado desde el 2002, cuando la oficina de inteligencia de la Primera División del Ejército en Santa Marta informó a la oficina de reinserción de la Presidencia que se encontraba en un listado entre los dirigentes de izquierda para ser víctima de los paramilitares.



Fue entonces cuando el Estado lo sacó inicialmente de Riohacha a Bogotá y, posteriormente, la iglesia católica lo trasladó hasta Santiago de Chile en noviembre de 2003, y estuvo en el exilio hasta abril de 2005, regresando con unas condiciones igual que cualquier colombiano, sin recibir amenazas, ni alertas de riesgos de sobre su vida.



Por lo tanto, ha venido ejerciendo las actividades políticas alternativas con mucha libertad en el país, durante todo este tiempo.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha