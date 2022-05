Los padres del jugador del Liverpool, Luis Díaz, aseguran que su hijo no tiene afinidades políticas.



Esta precisión la realizan luego de que se diera a conocer un vídeo en el que aparecen Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padres del jugador guajiro, junto a Fico Gutiérrez, tras un encuentro el pasado viernes en Riohacha y que ha generado diversas reacciones.



(Además: Vía la Línea completa 24 horas de cierre total por daño en la carretera)

Propuestas para el deporte en La Guajira

Alex Char fue quien me invitó a Riohacha a la venida de Fico, para que nos conociéramos y yo le pudiera hacer unas propuestas con base al proceso del deporte en el departamento de La Guajira FACEBOOK

TWITTER

“En cuestiones de política a Luis no lo incluimos, solo hicimos el compromiso mi esposa y yo y el resto de mi familia para brindarle el apoyo al candidato, ahí 'Lucho' no tiene nada que ver”, sostuvo el padre del jugador.



Explica que están trabajando de forma independiente de Luis Díaz.



“En eso no nos metemos, lo que queremos es trabajar para que nos vean a nosotros como los padres de Luis Díaz”, puntualizó.



La pareja vive en Barrancas (La Guajira), en donde tienen la escuela deportiva. En Barranquilla residen dos de sus hijos.



(También: Hotel de Cartagena se disculpó con joven a quien discriminó por afro)



En esta última ciudad han tenido contacto por medio del club Junior con la familia Char, quienes los han apoyado en su escuela.



“Alex Char fue quien me invitó a Riohacha a la venida de 'Fico', para que nos conociéramos y yo le pudiera hacer unas propuestas con base al proceso del deporte en el departamento de La Guajira”, dijo.

El profesor Díaz tiene una escuela de formación deportiva que cuenta con 150 menores

Vamos creciendo, pienso que en dos años más, tenemos que tener 1.500 niños en toda La Guajira, en el proceso de escuela de formación FACEBOOK

TWITTER

Sostiene que hablaron con 'Fico' de propuestas, las cuales quedarán plasmadas en un documento que le entregará formalmente para que sean incluidas dentro de su plan de gobierno si llega a ser elegido Presidente.



El profesor Díaz tiene una escuela de formación deportiva que cuenta con 150 estudiantes, cifra que se triplicará a 450 deportistas, dentro de un mes, aproximadamente, gracias a un proyecto que se adelanta con el Ministerio del Deporte.



(Le puede interesar: Por 'paro armado' hay reportes de desabastecimiento en Barranquilla)



“Vamos creciendo. Pienso que en dos años más tenemos que tener 1.500 niños en toda La Guajira en el proceso de escuela de formación”, puntualizó Luis Díaz padre.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

Clan del golfo: 'paro armado' afecta transporte intermunicipal en la Costa

Accidente en Cesar: 3 trabajadores de Drummond mueren en choque con camión