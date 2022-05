José Manuel Villafañe es un tatuador samario que con solo 24 años ha logrado obtener un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional por su talento al momento de dibujar sobre la piel de las personas.



Aunque todos los elogios de sus clientes, colegas y personas que ven su arte le alegran y lo motivan a seguir mejorando, uno que recibió en los últimos días lo tiene realmente muy emocionado y sin poder dormir.

Villafañe, conocido artísticamente como ZaiKo, plasmó en la espalda de uno de sus visitantes el rostro de Luis Díaz con la expresión de celebración de un gol.



El notable parecido del tatuaje que elaboró a pulso al jugador guajiro impresionó a todo aquel que lo observó en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.



Entre tantos mensajes de felicitaciones y admiración, uno en particular generó una enorme satisfacción en el joven.



“No podía creer cuando me llegó la notificación del comentario que me había hecho ‘Luchito’ ”, señala ZaiKo en medio de su felicidad.



El atacante del Liverpool comentó las dos publicaciones que aparecían del tatuador mostrando el dibujo de su cara con expresiones casi que reales como si se tratara de una fotografía.

Así fue el elogio del futbolista guajiro

"Qué calidad, quedó increíble", dijo el futbolista al ver cómo quedó su cara tatuada en el cuerpo de un fan.



Villafañe asegura que el elogio de Luis Díaz ha disparado su fama en las redes sociales y en la realidad.



Actualmente, cuenta con más de 37 mil seguidores y su clientela también va en ascenso desde ese día.



“Anteriormente me buscaban mucho, pero ahora más, y todos quieren que les dibuje rostros de sus parejas, hijos, padres y personajes que admiran”, expresa.

El hermano de Luis Díaz le pidió que le hiciera un tatuaje

ZaiKo, quien expresa estar orgulloso de su arte, manifiesta que el tatuaje impresionó incluso hasta a la propia familia de Díaz.



“Roger David, hermano de 'Lucho' Díaz, se comunicó conmigo y me dijo que apenas llegara a Colombia me visitará para que le haga un tatuaje con el rostro del jugador”, detalla.



El joven tatuador anteriormente había realizado tatuajes de otras personalidades y artistas como Cristiano Ronaldo, Juan Guillermo Cuadrado, Lalo Ebratt y Anuel A A.



Gracias a su trabajo, José Manuel Villafañe, a pesar de su juventud, ha logrado proyectarse a nivel nacional e internacional participando y ganando concursos de tatuaje en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. Adicionalmente, para perfeccionar su técnica ha hecho cursos y compartido experiencias con tatuadores de otros países.



“Saber que lo que dibujo encanta a la gente me llena de orgullo y ganas de seguir creciendo en este arte que no es nada sencillo”, puntualiza ZaiKo, quien sueña con poder conocer a su ídolo 'Lucho' Díaz y hacerle un tatuaje levantando la copa de la Champions League que está convencido ganará este sábado 28 de mayo.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

