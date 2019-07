El video inédito de Luis Colmenares antes de su muerte

Este domingo, Luis Alonso Colmenares Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter un video inédito del festejo de un cumpleaños de su hijo Luis Andrés Colmenares, quien se encontraba en compañía de su familia en un restaurante de Bogotá.

El material se dio a conocer nueve años después de la muerte de Luis Andrés en confusos hechos el 31 de octubre de 2010, en el Parque el Virrey.

En el video se puede observar cómo Jorge Colmenares, quien no sale en la pantalla, estaba grabando a su hermano Luis Andrés y a sus padres, Oneida y Luis. Mientras esperaban que les fuera traída su comida. La familia conversó tranquilamente y compartió entre risas y bromas, como cuando Jorge molestó a su hermano por tener un grano en la frente que le había "crecido más que la cabeza".

Vivirás por siempre Luis Andrés, porque te llevo dentro de mi vida. Y mi vida es la tuya, para seguir luchando junto conmigo, hasta que haya justicia. Y que los responsables de tu crimen, ya sea por acción o por omisión, respondan por lo que hicieron. QEPD pic.twitter.com/AItz92NtYG — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) 22 de julio de 2019

Luis Alonso publicó este video con un mensaje en el que asegura que por siempre recordará a su hijo y en el que dice que algún día lograrán que "haya justicia".



"Vivirás por siempre Luis Andrés, porque te llevo dentro de mi vida. Y mi vida es la tuya, para seguir luchando junto conmigo, hasta que haya justicia. Y que los responsables de tu crimen, ya sea por acción o por omisión, respondan por lo que hicieron", escribió Luis Alonso.

¿En qué va el caso Colmenares?

Más de ocho años después de muerto Colmenares, no hay ningún condenado por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Su familia ha insistido en que no se trató de un accidente y en que los jóvenes que lo acompañaban esa noche tuvieron responsabilidad en su deceso.



El caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, absueltas en primera instancia por los hechos que rodearon la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, ya pasó hace dos años al Tribunal Superior de Bogotá aunque todavía no hay ponencia para resolver el caso en segunda instancia.



Hoy en día, el magistrado Jairo José Agudelo tiene aún en estudio el proceso del crimen en su despacho.

