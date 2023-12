Luis Alfredo Garavito,‘La Bestia’, murió por causa natural y ahora sí será cremado

El resultado final de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal al cadáver de Luis Alfredo Garavito, alias ‘La Bestia’, el violador y asesino de casi 200 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela, determinó que su muerte fue por causa natural.



Esta conclusión se desprende de los análisis Histopatológico, un examen microscópico que realizó la entidad para establecer las enfermedades que sufría Garavito.



Luis Alfredo Garavito estaba preso desde 2002 y desde hacia varios años padecía leucemia. Por el cáncer perdió el ojo izquierdo. Foto: Cortesía Testigo Directo Editorial

“Inicialmente, los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal, indicaron ‘en estudio’. Luego de los análisis Histopatológico se determinó que Garavito falleció por causa natural. Con esto ya podemos llevar a cabo el trámite de reclamación y cuerpo de Luis Alfredo”, detalló, Gabriel Alfonso Beltrán, abogado de Garavito.



Desde el 12 de septiembre del 2002, el criminal purgaba una condena de 40 años en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida popularmente como ‘La Tramacúa’.



Durante los últimos meses su salud se complicó a raíz de un cáncer de leucemia que le diagnosticaron los médicos. También sufrió de un cáncer ocular, por lo cual, perdió la visión en su ojo izquierdo.



Tras el deterioro de su salud, el condenado falleció el pasado 12 de octubre en la clínica Santo Tomás de la capital del Cesar. Hasta la fecha, han transcurrido 61 días, su cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Medicina Legal de esta localidad, porque la tramitología ha impedido la cremación del mismo.



Para la defensa de Garavito, las trabas que se han presentado en torno al destino final de los restos del fallecido, son injustificadas.



Por ello, interpuso una acción de tutela contra Keyla Loraine Cervantes Frías, Directora encargada del Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Cesar. También contra la Alcaldía de Valledupar y Secretaría de Salud municipal, por la vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana y al duelo de a los familiares de Garavito.

A la izquierda, Luis Alfredo Garavito en una de las últimas entrevistas que dio; a la derecha, una foto de Garavito hace varias décadas. Foto: Cortesía Testigo Directo Editorial-Archivo

son cinco días el proceso de cremación. Pero, teniendo en cuenta la situación, las cenizas de Garavito la entregarían el mismo día del procedimiento. Esperamos que este proceso no se dilate má

Recientemente el proceso judicial falló a favor de la defensa del condenado, pero, los resultados preliminares de la necropsia no fueron concluyentes. Esto impidió que las directivas del parque cementerio Jardines del Recuerdo de Valledupar, se negaran a la cremación del cadáver del ‘Monstruo de Génova’, como también era conocido el criminal.



“Para las directivas del cementerio no era un resultado concluyente. Amparados en la norma legal, solicitaron una certificación de la Fiscalía para proceder a la incineración del cuerpo”, recalcó Beltrán.



Surtido los trámites legales, el cuerpo de Garavito será cremado durante los próximos días. El procedimiento tiene un costo de dos millones setecientos mil pesos, los cuales fueron cancelados por el alcalde de Valledupar, Mello Castro. La familia del fallecido manifestó carecer de recursos económicos para sufragar este gasto.



El proceso de cremación tendrá una duración aproximada de cinco horas. Las cenizas reposarán en una pequeña urna la cual será trasladada a Trujillo (Valle), donde se encuentra Jair Gómez Garavito, sobrino materno del condenado, quien ha estado pendiente de este proceso.



“La ficha técnica indica que son cinco días el proceso de cremación. Pero, teniendo en cuenta la situación, las cenizas de Garavito la entregarían el mismo día del procedimiento. Esperamos que este proceso no se dilate más”, puntualizó el abogado.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar