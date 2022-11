Tras más de dos semanas sin saber de su paradero, familiares de la enfermera Diva Ary Díaz confirmaron que ya se encuentra en el seno de su hogar sana y salva.

(Puede leer: Cinco reclusos se habrían fugado de la cárcel de Tumaco, Nariño)



“Sabemos que está bien, nos alegra la información, nos alegra su bienestar, entendemos que es un proceso complejo, respetaremos el pronunciamiento que pueda hacer o no la familia”, dijo el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Mauricio Capaz.



“Vamos a seguir trabajando por varias personas que en Colombia y en el Cauca padecen este flagelo”, agregó el dirigente.



La mujer, quien es egresada de la Universidad del Cauca y directiva de un Instituto prestador de salud (IPS) en el Cauca, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de octubre.



Según allegados, la profesional de la salud desapareció después de salir de su residencia ubicada en el barrio campamento en Popayán para dirigirse a su lugar de trabajo en la vía que de esa capital lleva a Coconuco.



(No deje de leer: Comunero indígena fue asesinado durante enfrentamientos por tierras en el Cauca)



El carro en que se movilizaba fue encontrado el sábado 22 de octubre en la zona conocida como ‘Pate Gallina’, vereda Palace, municipio de Cajibío.



Diferentes organizaciones y población en general realizaron marchas, plantones y velatones, solicitando que apareciera.



Alcibiades Peña, su esposo, lo que ha dicho hasta ahora es que la enfermera se encuentra en buenas condiciones de salud.



(Siga leyendo: Colombia enfrenta fenómeno de la Niña: conozca el panorama nacional)



Se espera que, en los próximos días, familiares den más detalles de su desaparición y aclaren si su ausencia tendría que ver o no con un posible secuestro.

Más contenido de Colombia

Más de 100 líderes se reúnen en Santa Marta en el Encuentro del Grupo de Puebla

Villavicencio: lo que se sabe del secuestro y violación a vendedora de arepas