Otra líder en riesgo: Mujer Cafam 2019 denuncia amenazas de muerte

Ludilerna Pérez Carvajal, quien fue elegida como la Mujer Cafam 2019, denunció que ha recibido llamadas intimidatorias que dan a entender que quieren acabar con su vida e, incluso, la de su familia.

"Usted es una de las no ha querido acatar los llamados de atención, por lo tanto le quebraremos el c.... a usted y a sus sapitos, ya está advertida, no la queremos ver en el departamento. Nosotros no comemos cuento de nada”.



Este tipo de mensajes son los que ha recibido la líder social en las últimas semanas.



No es la primera vez que Pérez recibe amenazas, pero sí la primera ocasión en la que le hablan de hacerle daño a sus hijos y sus padres.



“Soy consciente de que mi labor causa molestia entre muchos sectores, pero cuando se refieren a mi familia ya debo hacerlo público. Por mí, por los 402 líderes asesinados y por los cientos que hay amenazados, hago un llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas”, manifestó Pérez.

La lider, oriunda del municipio de La Dorada (Caldas), actualmente trabaja documentando casos de violencia sexual para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y promueve denuncias de este tipo de violencia en el marco del conflicto armado y fuera de él.



Además, realiza incidencia ante instituciones correspondientes y tiende puentes entre las autoridades y las víctimas de este flagelo, el cual padeció en dos ocasiones. Una por parte de miembros de las Farc y otra por paramilitares.

En 2016 Pérez sufrió un atentado y por años le han llegado panfletos amenazantes, pero las intimidaciones se han encrudecido los últimos días.



“Por la oficina y mi casa pasan camionetas que toman fotos de la dirección y los escoltas. Yo cuento con esquema de seguridad por lo que me ha pasado, pero es necesario divulgar la situación, porque ya un compañero de la Asociación tuvo que dejar el municipio, no aguanto más la presión”, reveló la líder.



La Asociación en mención es la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz, desde donde trabaja por el empoderamiento de la mujer, la equidad de género y la exigencia de garantías para la no repetición.

Pérez ha solicitado la una investigación exhaustiva de estos hechos y la sanción de los responsables, al tiempo que demanda “las garantías necesarias por parte de todas las autoridades para el ejercicio de mi labor como lideresa social y Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres”.



Esta es la segunda amenaza contra líderes sociales que se conoce en Caldas en las últimas semanas. El pasado 23 de julio un encapuchado ingresó a las instalaciones de la Universidad de Caldas, en donde intimidó a una de las mujeres que trabaja en un programa de reparación y reconciliación del que hacen parte mujeres víctimas de desplazamiento y personas en proceso de reincorporación.



