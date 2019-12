Familia de lideresa asesinada en Tumaco dijo que no tenía amenazas

La gestora cultural Lucy Villareal tenía más de un motivo para celebrar en este diciembre. El 21 de este mes se había graduado de licenciada en Artes Visuales en la Universidad de Nariño; el domingo, dos días antes de Navidad, entregó una biblioteca en la vereda La Variante, en Tumaco, un proyecto liderado por el colectivo Viva la Vida, que ella coordinaba.

Esta tumaqueña, de 32 años, trabajaba por la defensa de los derechos humanos y de género en esta región del país.



Villareal también daba clases de danzas y de cultura a niños y madres de familia, como lo hizo por última vez en la biblioteca de La Variante, después de lo cual un sicario la siguió y le disparó cuando ella se disponía a tomar un bus de la empresa Transipiales.



Sus dos hijas, de 6 y 18 años, la esperaban para Nochebuena en Pasto, junto con su madre, Luchita Herrera, quien afirmó que la familia está muy sorprendida con estos hechos pues nunca habían conocido de amenazas en contra de la lideresa.

“Con este ataque no solo le arrebatan la vida a una líder cultural, sino que atacan a todo el colectivo de artistas de Nariño que trabajan por medio del arte haciendo tejido social”, comentó Herrera.



Y una de sus hijas añadió: “Mi angelito guardián. Te vas siendo la mejor persona, la que llenaba con su sonrisa el alma de cualquier persona. Me haces mucha falta mi mamita hermosa, bella y encantadora mujer. Hoy partes con gran dolor, te extrañaremos”.



Según el secretario de Gobierno de Nariño, Mario Viteri, el martes se confirmó el hallazgo del cuerpo en zona rural de Tumaco, entre Llorente y La Guayacana. El funcionario indicó que, por ahora, el crimen no se ha atribuido a ninguno de los grupos armados al margen de la ley. En la zona hay presencia de la columna disidente de las Farc ‘Óliver Sinisterra’, así como de ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ y un grupo llamado ‘Contador’.

TWITTER

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, repudió el crimen y compartió en su cuenta de Twitter la noticia: “Asesinaron en Tumaco a Lucy Villareal, lideresa, cultora del Carnaval y defensora de la vida. Lo hicieron cuando terminaba un taller con niños. La tristeza es inmensa”.



Jesús Arciniegas, director de la Fundación Paz y Desarrollo (Fundepaz), aseguró que en Nariño las infracciones al Derecho Internacional Humanitario han aumentado, y según Fundepaz, con el asesinato de la gestora van 22 crímenes contra líderes en el departamento este año.

