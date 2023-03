Gilma Cupaque tiene 34 años y hace parte de un resguardo indígena ubicado en zona rural del Tolima. Decidió tomar clases de inglés de manera virtual para tener contacto directo con los clientes del café que comercializan con su comunidad en otros países.



“Es una mujer que, a pesar de vivir en un lugar tan alejado toma clases de inglés de manera virtual desde su resguardo porque tuvo la necesidad de conectar con sus clientes en otros países, es una historia de superación y sobre el valor de la educación, que no es solamente para los jóvenes de las ciudades, sino también para la gente del campo”, relató la fotógrafa quindiana Lucía Bawot.



El libro será lanzado en Bogotá, el próximo 17 de marzo en el café Tropicalia. Foto: Cortesía de Lucía Bawot

Su empeño de aprender otro idioma fue tal que pegó decenas de papelitos en su cocina y les puso los nombres en inglés a cada objeto para practicar mientras prepara alimentos. Ella es una de las 25 mujeres caficultoras protagonistas del libro ‘Pertenecemos’, escrito por Bawot y que será presentado en los próximos días en Colombia y Estados Unidos, donde reside la joven de 31 años.



El libro se compone de una selección de fotografías documentales y textos que incluyen entrevistas realizadas por la autora.



Gracias a su trabajo con diferentes empresas tostadoras e importadoras de café en Estados Unidos, Bawot notó la ausencia de las mujeres como protagonistas de las historias que se publican sobre la caficultura y allí nació la idea de crear un libro de fotografía exclusivamente con mujeres.



Viajó durante 18 meses por diferentes zonas del país en busca de las protagonistas de su libro. Encontró 62 pero finalmente su libro fue publicado con 25 de ellas. Llegó hasta las regiones más apartadas y visitó a familias y equipos de producción liderados por mujeres pero que en muchos casos estaban en la sombra y su trabajo era invisible.



“En su mayoría, las empresas solo dan a conocer las historias de los hombres porque generalmente son los dueños de las tierras y es con ellos con los que pueden trabajar esos proyectos. Si no eres dueño de tu finca no apareces en ningún lado porque no eres el que les vendes el café. Las recolectoras son las más escondidas en la cadena de valor”, relató Bawot.



La mujer trabajó en su proyecto personal durante 2021 y 2022 y visitó departamentos como su natal Quindío, Cauca, Antioquia, Nariño, Huila, Tolima y Magdalena, las regiones con el mayor registro de mujeres productoras de café. Se encontró con jóvenes de 20 años y hasta con adultas mayores de 104 años que participan en la producción del grano.



Contó que debido a un proyecto de su esposo regresó temporalmente a Colombia y allí encontró la oportunidad perfecta para iniciar su libro. “Contacté a varias empresas con las que he trabajado y les vendí la idea de mi libro, finalmente nueve de ellas me patrocinaron la creación de contenidos, pagaron los viáticos de los viajes y me ayudaron a que siempre viajara acompañada por un agrónomo o alguien de sus proyectos porque algunas eran zonas muy peligrosas”.



Pese al apoyo que recibió, contó que estas empresas no influyeron en el enfoque del libro ni en las historias. “Ninguna empresa tuvo voz ni voto en el libro, yo quería tener total libertad de cómo se iba a contar y qué se iba a publicar. De mis propios recursos pagué el editor, el diseñador y el traductor porque fue escrito en inglés y luego traducido al español, y los demás gastos”.



La autora incluyó siete capítulos en las 196 páginas que componen su libro. Se enfocó en temas como la niñez, la maternidad, los traumas, entre otros.



“Cada capítulo tiene mínimo dos historias, aunque casi todos tienen cuatro. Cada mujer tiene una página que lleva cinco fotos y donde se cuenta una parte de su historia de vida que está relacionada con la temática del capítulo. Hay algo curioso y es un collage de fotografías de labiales rojos porque todas estas mujeres usaban el mismo color para sentirse más seguras”, dijo la fotógrafa.



Para Bawot todas las historias fueron cautivadoras, pero con algunas se conectó aún más como la de Juana Ramírez, una productora de café de La Plata, Huila.



“Ella me hizo dar cuenta de que mi abuela también había sido productora, pero por el machismo nunca la vi como tal, sino como la esposa del productor. Como mi abuela, a Juana también le tocó ser la mamá de sus hermanos porque su mamá los abandonó y a mi abuela le pasó algo muy parecido, aunque su mamá no la abandonó, sino que fue una mujer muy enferma. Tanto Juana como mi abuela no pudieron estudiar porque debían dedicarse a los demás. Juana tuvo que ser mamá desde los 7 años”.

Según contó la fotógrafa, varios estudios internacionales sobre café han revelado que el 70 por ciento de las labores de la finca son hechas por mujeres.



“La mayor parte de las mujeres siguen invisibilizadas porque no tienen acceso a las mismas herramientas que los hombres, por falta de conocimiento se quedan relegadas, hay historias donde la mujer es la líder de la casa, ellas tienen mucho trabajo y se quedan encerradas en su finca porque además les toca ser mamás y manejar la finca”.



De acuerdo a los testimonios que recolectó Bawot, se encontró con casos donde ni siquiera les daban un salario por su trabajo. “Muchas mujeres no tienen acceso a comprar las fincas y están subyugadas a lo que el esposo quiera”.



Aunque el libro ya está en preventa en la plataforma de Amazon, la autora tendrá dos lanzamientos oficiales, uno en Bogotá, el próximo 17 de marzo en el café Tropicalia y que contará con la presencia de 10 de las mujeres protagonistas del libro, dos de ellas participarán en una ronda de preguntas. El segundo evento será el 25 de marzo en el café Drip Coffee Makers en Nueva York.



“Ellas están muy emocionadas, incluso algunas de las empresas que me apoyaron están comprándole los libros para regalárselos a ellas y estamos en esa campaña para que muchas personas puedan comprar un libro extra y enviárselo a ellas”.

Susana Plata, del departamento del Huila, es una de las 25 mujeres protagonistas del libro de Bawot. Foto: Cortesía de Lucía Bawot

