Un video divulgado en las últimas horas en varios portales web ha evidenciado nuevas pistas en el crimen del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Lucas Villa Vásquez, perpetrado el 5 de mayo de 2021 en el viaducto de Pereira.

Tras participar en las jornadas de protesta de ese día, Lucas se unió a un plantón en el puente que conecta a Pereira con Dosquebradas. En un video de una cámara de seguridad se puede observar que dos motocicletas lo seguían, de hecho, pasaron varias veces por el lugar.

Marcha en homenaje a Lucas Villa días después de su muerte. Foto: Alexis Múnera

También, se conocieron detalles de una investigación realizada por Cero setenta, revista digital de la Universidad de Los Andes. La publicación dio a conocer que se trató de un asesinato premeditado y organizado, pues los sicarios lo rondaban en varias motos y la bala que finalmente lo habría matado fue disparada a menos de un metro de distancia.



Villa recibió al menos tres disparos que comprometieron órganos vitales y que lo llevaron a permanecer casi 5 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San Jorge de Pereira.



Hace unas semanas, una de las hermanas de Lucas, Sidssy Vázquez, le contó a EL TIEMPO que la Fiscalía no ha presentado avances en la investigación del caso.

Una de las hermanas de Lucas Villa hizo presencia en el sitio del homenaje. Foto: Alexis Múnera

Lo de mi hermano no fue un hecho aislado, fue asesinado, fue planeado y estas investigaciones nos permiten saber la realidad de cómo ocurrieron los hechos FACEBOOK

Ahora, a través de sus redes sociales, la hermana de Villa pide justicia tras las nuevas pistas reveladas. "Este es el momento exacto del ataque homicida a mi hermano. Un evidente planeamiento del cual algunos quieren lavarse las manos y decir que no tuvieron nada qué ver. Justicia y verdad", dijo Sissy.



La mujer agregó que ya son 7 meses del homicidio de Lucas, "y por fin y gracias a 070, Forensic Architecture, Bellingcat y Baudó Agencia Pública, que hicieron investigaciones importantes, ahora son reveladas a la opinión pública. Son 7 meses donde aún sigue la impunidad reinante, no solamente ha sido el caso de mi hermano sino de todos los muchachos asesinados".



"Lo de mi hermano no fue un hecho aislado, fue asesinado, fue planeado y estas investigaciones nos permiten saber la realidad de cómo ocurrieron los hechos", añadió la hermana de Lucas.

