Familia de Lucas Villa denuncia que recibió amenazas

A pocos días de cumplirse un mes del atentado que sufrió el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira Lucas Villa Vásquez, y que terminó con su vida, sus hermanos denunciaron varias irregularidades y revelaron que han recibido amenazas en su contra.



Según una de las hermanas de Lucas, Sidssy Vázquez, unos días después de la muerte de su hermano, “una persona llegó al lugar donde estábamos y nos dijo que si no parábamos nos paraban y después de eso todos hemos tenido seguimientos”.



Narró, además, que hace unos días evidenciaron la presencia de unas personas en una motocicleta a las afueras de la casa de su hermana y “tomaron fotografías a la 1 de la mañana. Su pareja también ha sido seguida por motociclistas, a mi hermano también le advirtieron, y yo ya he identificado 4 seguimientos hacia mí y me ha tocado esconderme. Cerca de mi casa he visto policía de civil”, relató la joven.



Agregó que ya interpusieron las denuncias en la Fiscalía y en organizaciones de derechos humanos. De hecho, Sidssy, quien ha tomado la vocería frente al caso de su hermano, hizo una intervención en el Congreso de la República durante la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. También fue invitada a la Asamblea de Risaralda para hablar sobre el crimen de su hermano.



Pese a que han pasado varias semanas del asesinato de Lucas, sus hermanos no tienen información acerca del avance de las investigaciones.



“Nos reunimos con la Fiscalía y nos mostraron parte del equipo, funcionarios de Bogotá que están investigando el caso de mi hermano, pero hasta ahora no ha pasado nada. No nos han llamado ni nos ha pedido que oficialicemos la denuncia del asesinato ni nada. Desconozco si este es el tiempo prudente para una investigación que supuestamente es prioridad nacional”, añadió la hermana.



Otro de los hechos que han llamado la atención de los hermanos del estudiante es que el CTI de la Fiscalía no llegó hasta el lugar del atentado “y la versión que nos dieron es que no pudieron entrar porque la gente no les dio paso, pero la Procuraduría sí pudo entrar. No tuvieron voluntad para recolectar las pruebas, tanto así que el investigador nos pidió que le entregáramos las vainillas de las balas, porque ellos por negligencia permitieron que se dispersaran”.



La joven añadió que fue “presionada de manera inadecuada o irregular para entregar las pertenencias de mi hermano. Ni siquiera me habían avisado cuando iban y como no pude estar en el momento en que fueron, me dijeron que si no entregábamos las cosas voluntariamente nos hacían un allanamiento, pero afortunadamente un abogado me estaba asesorando”.



La familia entregó de manera voluntaria el celular, el computador y una memoria USB de Lucas. El procedimiento contó con el acompañamiento de un Procurador de Risaralda.



“Estamos esperando que nos regresen las pertenencias de mi hermano, sabemos que para el avance del caso nos tocaba entregar esos elementos”, dijo Sidssy.



Finalmente, denunció que, aunque en el hospital San Jorge de Pereira les aseguraron que las decisiones iban a ser tomadas entre las dos familias de Lucas, su padre, Mauricio Villa y su familia materna, los hermanos, la madre y la pareja sentimental de Lucas, no fue así.



“Entendemos que probablemente mi hermano no hubiera podido sobrevivir porque

sus heridas eran muy graves, pero también somos su familia y crecimos con él, y no nos tomaron en cuenta, cuando llegamos al hospital el papá ya había tomado decisiones a pesar de que nos dijeron que nos iban a consultar a nosotros también”.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Pereira