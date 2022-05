Luego de un año del asesinato de Lucas Villa Vásquez en el viaducto César Gaviria, en Pereira, mientras realizaba un plantón junto a otras personas, su hermana Sidssy Vásquez reclamó por los pocos avances que ha tenido la investigación del caso y advirtió que el hombre que le disparó está fuera del país.

"La Fiscalía no se ha manifestado y ha pasado un año. Hemos aportado una cantidad de pruebas como una de las balas que no entró al cuerpo de mi hermano. La Policía decía que no se recuperó ninguna, pero nosotros alcanzamos a recuperar una. Hemos proporcionado testigos, algunos no han querido hablar porque no confían en la Fiscalía y eso ha retrasado un poco, pero aún no hay nada", le dijo Vásquez a este medio.

Múltiples videos del joven meintras protestaba en paz han rondado en redes. Foto: Captura de video

Tenemos la información de que el criminal fue sacado del país hace como 4 meses FACEBOOK

Además, agregó que recibió información de tres fuentes, que ella destacó como confiables, que le hablaron sobre el autor material del asesinato de Villa. "Tenemos la información de que el criminal fue sacado del país hace como 4 meses y la Fiscalía cuándo va a decir algo, al hombre lo sacaron porque había mucha presión para que hablara o por el temor de que lo asesinaran".

Homenaje a Lucas Villa, hecho por DjLu / Juegasiempre con técnica 'stencil'. Foto: Instagram @juegasiempre

La mujer añadió que llevan un año esperando resultados y no tienen nada, "y un caso tan visible a nivel nacional e internacional como este, qué podemos esperar de otros".



Vásquez participará en las actividades programadas esta semana por estudiantes, colectivos de derechos humanos, sindicalistas y otras organizaciones sociales de Pereira para rendir homenaje al estudiante baleado durante el paro del año pasado.



"Este 4 de mayo se realizarán varios eventos en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) recordando y haciendo memoria sobre lo que pasó con mi hermano", dijo.



Además, este jueves 5 de mayo, día cuando que se cumple un año de su muerte en el hospital San Jorge de Pereira, se realizará una velatón a partir de las 5:00 de la tarde en el viaducto. "Tendremos una muestra fotográfica, videos referentes al paro y a mi hermano, y la velatón por la memoria y homenaje a mi hermano", concluyó.



El viernes habrá otra actividad en el parque Olaya y el sábado a partir de las 9:00 de la mañana se tendrán varias intervenciones de grupos musicales andinos y ancestrales, un bazar popular, entre otros.

