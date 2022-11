Con fuertes palabras se refirió el exgerente de la Lotería de Manizales, Arturo Espejo, en contra del alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín. Esto luego de conocerse una denuncia en el Concejo de dicha ciudad en la que dos concejales manifestaron la existencia de presuntos malos tratos por parte de Espejo hacia sus subalternos.



En los audios, revelados originalmente por W Radio, se puede escuchar cómo Espejo le habla despectivamente y con insultos a Marín.



Esta situación se da también después de que la Junta Directiva de la Lotería de Manizales se refiriera mediante un comunicado sobre las denuncias y pidiera al alcalde Marín destituir al entonces gerente de su cargo: “Lotería de Manizales informa a la opinión pública y a la ciudadanía que hoy (31 de octubre) se realizó junta ordinaria en horas de la mañana. En esta se sugirió al alcalde Carlos Mario Marín separar del cargo de gerente de la entidad al doctor Arturo Espejo Arbeláez”.



Y añade: “La recomendación se debe al riesgo operacional presentado al interior de la organización y a las denuncias de acoso laboral interpuestas por empleados de la Lotería en contra del gerente Espejo”.



La Alcaldía de Manizales emitió un pronunciamiento en el que se da a conocer que el alcalde Marín acepta la sugerencia de la junta de separar a Espejo del cargo.



Así las cosas, los audios revelados por la W avivan la polémica sobre una supuesta mala relación entre ambos. En ellos se pueden escuchar apartes como el siguiente: “Y yo, a diferencia tuya, no necesito plata, soy rico por naturaleza. Tú eres una güeva, tú eres un idiota, ¿no te ves la cara? No te dan ni una mamada por estúpido, eres un ‘loser’ (perdedor), eres un idiota [sic]”.



En otro audio dice: “Por favor, mi integridad física, depende de Carlos Mario Marín, quien me está amenazando de muerte, quiere matarme, me ha hecho de todo. Por favor quiero que todos sepan que yo estoy bien, pero pienso que el tipo me va a matar”.



