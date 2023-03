El premio mayor de la Lotería de Manizales se quedó en casa. Así lo informó la empresa, confirmó que el nuevo millonario es residente de la ciudad y muy pronto tendrá en sus manos 2.000 millones de pesos.



La persona fue buscada varios días por la entidad, dado que luego de comprar el billete no llegó prontamente a reclamar el premio. La explicación era fácil, contó el gerente de la empresa, Jorge Andrés Arteaga, no lo creía porque no era el número que jugaba.



“El ganador habitualmente hace un número y el lotero le dio otro por error. Cuando vio el resultado no acudió, porque sabía que no era su número de cábala”, le dijo Arteaga a El Tiempo.



Días después y al ver que buscaban por redes sociales al ganador del ‘premio gordo’, el nuevo millonario decidió revisar – por descarte- su billete y se dio cuenta que era él a quien buscaban.



El nuevo millonario es un asiduo cliente de la Lotería, cada ocho días – sin falta- jugaba el mismo número, pero ese error del lotero fue su verdadero golpe de suerte.



“Empezamos a buscarlo por medio de distribuidores, loteros y zonas porque a nosotros nos interesa que la gente reclame sus premios. Luego de varios días de insistencia se dio cuenta y vino muy feliz a reclamar su premio”.



Con el dinero que le quedará de su premio, el nuevo rico de Manizales dijo que quería comprarse una casa y conocer el mar. “El premio quedó en muy buenas manos y queremos entregarlo cuanto antes”, apuntó el gerente de la Lotería de Manizales.



El nuevo millonario jugó el número 2359 serie 014 del sorteo 4789 la semana pasada y, se espera, que antes de cerrar esta semana ya tenga a disposición su dinero.



La invitación de la Lotería a sus clientes es que revisen muy bien sus billetes, pues no solo pueden ganarse el premio mayor, sino también alguno de los otros 30 secos que ofertan.

