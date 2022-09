Este martes 13 de septiembre se efectuó el sorteo de las lotería de la Cruz Roja y Huila.



De la Cruz Roja el resultado fue: premio mayor 8907, serie 186.



Estos son los números del sorteo 2962 que entregarán el gran premio mayor de $5.000.000.000 a un afortunado colombiano:



Número: 8️⃣9️⃣0️⃣7️⃣

Serie: 1️⃣8️⃣6️⃣



¡Verifica tu billete!💸 pic.twitter.com/vu1kih78le — Lotería de la Cruz Roja (@LoteriaCruzRoja) September 14, 2022

Por su parte, la Lotería del Huila fue: premio mayor 2345, serie 054.



Dorado mañana: 5551

Dorado Tarde: 3986

Culona: 2261

Astro sol: 0064 -Leo

Astro Luna: 0819 - Virgo

Antioqueñita Día: 7988

Antioqueñita Tarde: 3538

Culona noche: 0338

Sinuano día: 3895

Sinuano noche: 8508

Cash three día: 038

Cash three noche: 656

Play four día: 6145

Play four noche: 7938

Saman día: 7393

Caribeña día: 4968

Caribeña noche: 0645

Motilón Tarde: 8458

Motilón Noche: 1929

Fantástica día: 3646

Fantástica Noche: 0521

Chontico día: 8980

Chontico noche: 9009

Cafeterito tarde: 2445

Cafeterito noche: 2431

Pijao de oro: 2993

Paisita día: 7258

Paisita noche: 2016





