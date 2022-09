Este jueves se jugaron las loterías de Bogotá y Quindío, que entregan premios de 9.000 y 1.400 millones de pesos.



El número ganador de la Lotería Bogotá fue el 6629, de la serie 117.



(Lea además: Byron Castillo: ¿Ecuador va o no al Mundial? Fifa toma decisión final)

Por su parte, el número ganador de la Lotería del Quindío fue 2986 de la serie 005.



(También: ‘Conocí a un hombre que me engañó, me alejé y no sabe que tengo un hijo suyo’)

Resultados otros chances

Antioqueñita día: 2595

Antioqueñita tarde: 0018

Astro sol: 0955 - Leo

Cash three día: 088

Caribeña día: 3735

Cafeterito tarde: 2582

Chontico día: 1890

Chontico noche: 7842

Culona: 7984

Dorado mañana: 6734

Dorado tarde: 1783

Fantástica día: 0723

Motilón tarde: 5937

Paisita día: 3725

Paisita noche: 4003

Pijao de oro: 0089

Play four día: 0149

Saman día: 9745

Sinuano día: 0867



(También: Video: Mujeres lanzando billetes desde un carro colapsaron movilidad en Medellín)



TENDENCIAS