Los youtubers viajeros que enseñan a no dejarse engañar en Cartagena

La próxima vez que visite Cartagena en sus vacaciones incluya esta historia en su equipaje.



No es una guía turística, pero los consejos que acá encontrará le resultarán tan útiles que seguro será su mejor mapa para no dejarse engañar por el comercio informal en la Ciudad Heroica y sus hermosas playas.



Pero además, estamos ante una historia inspiradora: la de una feliz pareja de argentinos que viaja libres por el mundo junto a sus dos pequeñas hijas.



Ellos son Familia Nómade, como se hacen llamar en su cuenta de Instagram y You Tube; viajeros y youtubers que esta semana sorprendieron al país con una de sus publicaciones.



Luego de que visitaran Cartagena se mostraron expertos en la magia de la ciudad pero también en los engaños más frecuentes a que son sometidos los turistas.

Estos son los consejos para no dejarse engañar en Cartagena según Familia Nómade:



La primera recomendación que nos dan sobre Cartagena es ´no se deje estafar por los taxistas’.



Con un gran sentido del humor nos recuerdan que una carrera entre el aeropuerto y el barrio de Getsemaní, máximo tiene un costo de 12 mil pesos:

Familia Nómade está conformada por Jeremías Mora y Andrea Cazaux y sus dos pequeñas hijas viajeras Lorien y Osiris.



Ellos vagan felices por el mundo físico pero dan consejos en su página de web de YouTube sobre destinos, planes y formas inteligentes de viajar.



El segundo consejo que nos dan sobre los engaños más frecuentes en Cartagena está relacionado con esos personajes pintorescos del centro histórico con las que todos queremos una foto, pero que nos puede salir costosa: Las Palenqueras.

Esta familia viaja hace 5 años por toda Latinoamérica, primero lo hicieron en un pequeño automóvil y hoy se declaran sin titubeos como mochileros.



En diálogo con EL TIEMPO se declararon unos padres responsables que aman a sus hijas, las niñas son felices y todo el tiempo están con sus padres.



En su entrada de YouTube sobre Cartagena también aconsejan como evitar ser engañados en los restaurantes del corralito de piedra y sus playas hermosas, como Playa Blanca en la isla de Barú:

Familia Nómade son unos viajeros incorregibles. Cuando los consultamos vía Instagram para esta historia ya estaban en Cali, de donde se preparan para viajar a México.



De su periplo por Cartagena también nos enseñan cómo evitar ser engañados por las famosas masajistas de las playas, y nos recuerdan que la llamada ‘pruebita gratis’ le puede terminar costando al viajero ‘un ojo de la cara’

Familia Nómade lleva 9 meses viajando por Colombia, y de su recorrido hay videos en su cuenta de YouTube sobre Bogotá, Manizales y otros destinos nacionales.



"Nuestra intención con el video es darle una guía a los viajeros como nosotros sobre como disfrutar este hermoso destino llamado Cartagena de Indias", dice Andrea.



El video sobre los engaños más frecuentes en Cartagena, que tiene 40.739 visualizaciones, fue hecho en la apacible Isla Grande, un paraíso en islas del Rosario, desde donde también le contaron a sus seguidores como evitar ser timados por los vendedores de ostras:

Jeremías, Andrea y sus pequeñas hijas son veganos, y unos viajeros incorregibles que se declaran enamorados de Colombia y su gente y prometen que algún día regresarán.



