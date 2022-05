Durante las audiencias de revocatoria de medida de aseguramiento contra la concejal de Cartagena Gloria Estrada, donde quedó al desudo el montaje ejecutado por hombres de la Policía Nacional que escondieron un kilo de cocaína bajo la silla del conductor donde viajaba la cabildante, también se conocieron los presuntos nombres de los autores intelectuales y financiadores de este pacto criminal para enlodar el nombre de Estrada, presidenta del cabildo Distrital.



Se trata de Andy Reales, alcalde de la localidad virgen y turística; Pedro Aponte, edil; y Luis Cassiani, concejal activo.



Los tres funcionarios públicos habrían pagado 40 millones de pesos para el montaje contra la concejal

Estos tres hombres fueron señalados por el capitán activo de la Policía Iván Darío Cadena de aportar 40 millones de pesos y de orquestar el montaje contra la concejal.



Este escándalo estalló el pasado 14 de enero, cuando cerca de las dos de la tarde se hizo viral un video sobre la captura en el CAI del barrio Manga, nada más y nada menos, que de la presidenta del Concejo de Cartagena a quien señalaban de llevar un kilo de cocaína en su camioneta.



La noticia era una estocada para la institucionalidad de Cartagena de Indias y un baldado de agua fría contra el ya cuestionado concejo. Una institución de la cual el propio alcalde de la ciudad había tildado como “nido de ratas”.



La presidenta del Concejo y dos de sus acompañantes fueron detenidos de manera inmediata y en menos de cinco horas estaban ante un juez de garantías para las audiencias preliminares, donde se les impuso todo el peso de la ley .



Un juez envió a la cabildante a su casa como cárcel; a su novio, quien conducía la camioneta, Martín Barreto, y el productor musical, Avelino Villamizar, a la cárcel de Ternera.



Según las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento todo apuntaba a la responsabilidad de la presidenta del cabildo en el delito.



Pero el escándalo era mayúsculo porque, además, la camioneta en la cual se movilizaban los tres capturados, y donde presuntamente iba escondida la droga portaba publicidad política del senador liberal Lidio García, quien en plena campaña a Congreso de la República, nuevamente aspiraba a curul.

Tras 5 meses privada de la libertad, con su nombre enlodado por cuenta de un 'falso positivo' de tres hombres de @PoliciaColombia que escondieron un kilo de cocaína en su carro, recuperó su libertad la concejal de #Cartagena Gloria Estrada @ELTIEMPO @ColombiaET @FiscaliaCol pic.twitter.com/2YN8qZzJaN — John (@PilotodeCometas) May 19, 2022

Los audios que comprometen

a los tres funcionarios públicos

Sin embargo, tuvieron que pasar casi cinco meses para que se conociera el testimonio del capitán de la Policía Iván Darío Cadena, quien señaló que el edil Pedro Aponte lo contactó para que buscara a Policías de la Sijín que ejecutaran el montaje de la droga y armas para inculpar a la cabildante.



“El man (Pedro Aponte) efectivamente me dijo a mi que había 40 millones de pesos para hacer esa vuelta. Que si yo tenía a la gente”, señaló Cadena.



“El me llama (Pedro Aponte) y me dice: vos no tienes unos pelaos de la Sijín que sean firmes. ¿Y firmes para qué? Le digo. Es que necesito ponerle algo a alguien. Pero ¿A quién y qué? Le dije. Un mansito por ahí que nos anda jodiendo a mi y a Andy (Andy Reales)”, dice Cadena, en los audios que fueron clave para desnudar el pacto criminal entre los tres funcionarios públicos y hombres de la Policía Nacional para enlodar el nombre de la cabildante.

También se revela en los audios que cada Policía

recibió 15 millones de pesos por hacer el montaje

En los audios conocidos durante los dos días de audiencias judiciales de restablecimiento de medida queda en evidencia el pulso político entre los tres hombres y la presidenta del Concejo, por cuenta de sanciones que habría impuesto Estrada contra Andy Reales, alcalde menor de la localidad histórica y de la virgen.



“Al man lo suspendieron (Andy Reales) desde el concejo, eso es una vaina política, de grandes ligas, pero no me quedo con esa, quieren joder a mi parcero… Me los suspendió Gloria Estrada y yo no me quedo con esa. Hay 40 tablas. Ya está la gente que los va a poner. Hay que meterles unas armas y una coca”, relata el capitán Cadena.



También se revela en los audios presentados en las audiencias que cada Policía recibió 15 millones de pesos por hacer el montaje.



“Yo le dije, MK eso no lo hace la Sijín. Los de la sijin no te van a parar un carro, y para que puedan parar un carro tienen que sustentar por qué medios técnicos lo hicieron o si fue fuente humana que les avisó. Y no se van a quemar por un kilo de cocaína. Eso no es fácil. No es lo mismo decir que te paro la sijin a que te paró la policía de un cuadrante en un puesto de control ”.



“Para que la sijin pueda hacer eso tiene que tener pruebas y soportar ante un Fiscal, por lo menos una fuente no formal”



Finalmente, el kilo de cocaína le fue comprado, por los mismos uniformados, a alias ‘Paty Paty’, el criminal más buscado en la ciudad, y que está, según la policía, atrás de más de 100 crímenes por sicariato este año, en una guerra por las ollas del microtráfico, entre el clan del golfo y una banda criminal conocida como los robledo.



“A los dos días me llamó (Pedro Aponte) y me dijo ya no te preocupes por esa vuelta ya conseguimos la gente. El Mayor Bueno y dos policías de la estación centro”, sostiene Cadena en apartes de las grabaciones entregadas como pruebas en este proceso.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

En Cartagena

En Twitter: @PIlotodeCometas

