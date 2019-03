Los temas que distancian a la minga indígena del Gobierno

Pese a que el jueves se iniciaron los diálogos entre una comisión del Gobierno y representantes de la minga indígena, que mantiene cerrada desde hace 13 días la vía Panamericana en Cauca, existen varios temas en la agenda que distancian a las partes.



El punto más complejo es la inclusión por parte de los indígenas de asuntos de carácter nacional, como el ‘fracking’ y otros que pertenecen a la autonomía del Gobierno, como el manejo de las relaciones con Venezuela. Estas peticiones van mucho más allá de lo que tiene que ver con las reclamaciones indígenas y, por lo tanto, hacen más difícil un acercamiento.

Para la líder indígena Aida Quilcué, el ‘fracking’ es un tema de interés para sus comunidades por los daños que podría causar en el medio ambiente.



De acuerdo con Quilcué, el argumento del ‘fracking’ es tan esencial como la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la protección a los líderes sociales.



Para varios analistas esta diversidad de peticiones generan una dificultad para el Gobierno en la búsqueda de avanzar en el diálogo con los indígenas. De hecho, fuentes de la administración Duque han insistido en que el escenario para discutir esa clase de problemas es el Congreso.



En los puntos que sí están relacionados con la problemática de las comunidades indígenas está el del acceso a tierras productivas, que piden varios líderes de la Minga.



Jorge Eliécer Sánchez, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dice que este es uno de los principales tópicos de discusión.

“La condición que nosotros tenemos frente a estos temas, principalmente el de las tierras, es cómo se han ido violando los derechos, que, a pesar de que tenemos unos derechos en la Constitución Nacional, prácticamente han ido perdiendo vigencia”, afirmó Sánchez.



Sin embargo, el Gobierno ve difícil este aspecto, pues en esta zona del país la mayoría de la tierra es propiedad privada que nadie está dispuesto a vender y si lo hace será por precios muy superiores a su verdadero valor.



De hecho, el presidente Iván Duque ha señalado que su gobierno no prometerá a los indígenas nada que no pueda materializar, pues en el pasado se han “hecho acuerdos imposibles” que el Estado no “tiene capacidad de cumplir”.



Según Sánchez, otro de los asuntos que los alejan es que el “Gobierno no ha colocado el tema indígena como un asunto en el desarrollo de la política, lo han colocado como un anexo, por lo tanto, para el Plan de Desarrollo 2018–2022 no somos importantes dentro de la política a nivel nacional como dinámica en el Gobierno de Duque”, agregó.



Ante esto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha recordado que dos días después de la posesión del presidente Duque los indígenas fueron invitados a Palacio y se acordó que, por primera vez, tendrían un capítulo en el Plan de Desarrollo.



“A partir de la solicitud de los pueblos indígenas, se logró en la ponencia del proyecto del Plan de Desarrollo incluir en el texto los 226 acuerdos que fueron protocolizados, es decir, ya no son un anexo, sino que hacen parte del cuerpo del Plan”, dijo la funcionaria.



Las medidas tomadas por la justicia contra los promotores de la protesta también es un punto que los aleja.



Para Jhoe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Cric, una de sus grandes preocupaciones es la “injusta” judicialización de los que hacen parte de la minga.



“El protocolo de protesta dice que si hay hechos realmente probatorios no hay nada que hacer, pero en este caso, los mingueros y mingueras que hacemos parte de esta movilización no hemos generado violencia ni contra servidores públicos, ni realizado ningún otro tipo de hecho vandálico, solamente la reclamación de los derechos”, indicó Sauca.



El problema es que los bloqueos han generado daños a la infraestructura vial y a vehículos de civiles, como se ha visto en videos difundidos por redes sociales. A esto se suman los choques con la Fuerza Pública y el hecho de que esta semana fue asesinado un miembro de la Policía en los disturbios.



Las vías de hecho son uno de los puntos que más rechazan los habitantes de los departamentos afectados.

La presencia de Duque

Así mismo, el Coordinador de Derechos Humanos del Cric manifestó que para llegar a una solución es necesario ante todo que el Presidente Iván Duque, haga presencia en el Cauca.



“Para el tema del desbloqueo hemos pedido unas garantías y es que el Presidente anuncie públicamente que va venir al Cauca, que nos dé fecha exacta, es un asunto de voluntades”, agregó.



En torno a esto, los miembros de la comisión del Gobierno indicaron que no se puede circunscribir el fin de los bloqueos a la presencia del Presidente y agregaron que respetan el derecho a la protesta “siempre y cuando, no se le cause perjuicio a terceros”.



De otro lado, los líderes indígenas señalan que para que los compromisos adquiridos con ellos sean resueltos, es necesaria una inversión de 3,6 billones de pesos que serían ejecutados en su Plan Cuatrienal.



El paro ha traído grandes consecuencias, principalmente a nivel económico.



Carolina Vallejo Bejarano, directora Ejecutiva del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, dijo que las afectaciones en el departamento sobrepasan los 1.100 millones de pesos por día, siendo el sector lechero el más afectado.



El escritor y docente, Marco Antonio Valencia, manifiesta que muchas familias de niños que pertenecen a escuelas rurales, campesinas y de zonas indígenas, están participando de la movilización, razón por la cual no envían a sus pequeños a estudiar desde hace varios días.



“Los paros con razones sociales válidas o no, afectan la economía y los procesos educativos”, agregó Valencia.



Ante este panorama, lo que parece claro es que si no se redefine la agenda de temas, el diálogo será complejo y la afectación seguirá.



