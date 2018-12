Los 250 mil 'súper turistas' que espera Cartagena en estas vacaciones 

Un grupo de superhéroes ronda a Cartagena.



Van vestidos con licras amarillas, rojas y negras, sin importar el recio calor del Caribe.



Se trata del comando ‘Ajá y qué’, una campaña de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias para el turismo sostenible.



Durante esta temporada de vacaciones, las autoridades locales, por intermedio del comando ‘Ajá y qué’ están impulsando las buenas prácticas de un turismo responsable con el medio ambiente, contra la explotación sexual infantil, pero a su vez están alertando a los viajeros para que ‘no se dejen tumbar’ a la hora de adquirir, alimentos, bienes y servicios en playas y plazas públicas.Según la Corporación de Turismo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero a esta ciudad mágica y feliz arribarán 250 mil viajeros en busca se sol y playa.

El pasado sábado los pasajeros del vuelo 6782 de Viva Colombia con destino Bogotá- Cartagena fueron sorprendidos a mitad de vuelo por estos súper héroes que les hablaron a los 183 viajeros del cuidado con el manglar, y las playas del destino paradisiaco al que se dirigían.



“Tú eres un súper turista capaz de denunciar la explotación sexual de niñas y niños… si vez un movimiento sospechoso que pueda poner en riesgo la integridad física y sicológica de un niño debes denunciar”, le dijo uno de los héroes a los sorprendidos viajeros, que recibieron manillas y volantes que los convierten en súper turistas.

Irvin Pérez, presidente ejecutivo de la corporación de turismo, junto al comando 'Ajá y Qué' estará presente en el Aeropuerto Internacional de Cartagena Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Cartagena es la punta de la sostenibilidad turística del país pero es un tema de doble vía, y por ello tenemos que capacitar a nuestros visitantes para que hagan de esta ciudad un destino sostenible, el tema del manejo de los plásticos, el respeto por la naturaleza, comprar productos que sean hechos por nuestra gente, y del otro lado también del lado local ofrecer un servicio óptimo y con precios justos”, señaló Irvin Pérez, presidente ejecutivo de la corporación de turismo, quien lideró el vuelo promocional del comando de superhéroes.



El Distrito dispuso de 6 Centros de Atención al Turista (CATs) para elevar los niveles de respuesta a las denuncias ciudadanas.



En estos (CATs) está la presencia permanente de todas las autoridades y están ubicados en los lugares de alta afluencia turística Como Bocagrande, Centro Histórico y las Playas de la Boquilla y Barú.



“Todos tenemos que brindar un excelente servicio, atención al turista y a nuestros residentes. Esto significa hacer la diferencia frente a otros destinos turísticos”, puntualizó Pérez.



Recomendaciones para disfrutar Cartagena en Familia



- No ingrese a playas prohibidas para bañistas.



- En las playas habilitadas para bañistas, respete el horario establecido (7 a.m. a 6 p.m.)



- No ingrese al mar en estado de alicoramiento, bajo el efecto de sustancias alucinógenas o si acaba de comer



- No descuide a los niños



No se acerque a las barreras de roca (espolones) ubicadas en las playas de Bocagrande, Castillogrande y Marbella.



La custodia de playas prohibidas para bañistas, y que ponen en riesgo la vida de los viajeros, es competencia de la Policía y la Secretaría del Interior. Estas playas son:



- Playas de Los Pescadores



- Playas de Crespo



- Monumento a Los Océanos



- Café del Mar



- Alcatraces



- Frente al Colegio Los Salesianos



- Bocana



- Mar Linda



- Frente al semáforo de Marbella



La Armada también tiene todas sus unidades dispuestas para los patrullajes por mar, tierra y aire.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas