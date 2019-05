¡Que no! ¡Que los sismos no se pueden predecir!

Un terremoto de 7,5 en la escala de Richter sacudió en la madrugada del domingo a Perú y cuyo movimiento también se sintió en la región en países como Ecuador, Colombia y Venezuela.

A propósito del temblor, los internautas empezaron a viralizar a través de cadenas de WhatsApp información acerca de un posible sismo en las próximas horas en el centro de la Cordillera Andina y que afectaría no solo a nuestro país sino de paso a Venezuela.



A pesar de que no estamos exentos de que ocurra, la información resulta ser falsa en la medida en que los sismos o terremotos no se pueden predecir y mucho menos estimar su magnitud, como lo hace la cadena que circula en WhatsApp.



De la cadena cabe rescatar que invita a los ciudadanos a tener al día elementos como el botiquín de primeros auxilios, radios con pilas, alimentos y demás que son indispensables en caso de un terremoto o desastre natural.Esta es la cadena que está circulando en redes sociales y que llegó a la línea de verificación de EL TIEMPO.

"Atención a la ciudadanía:

En las últimas horas ha estado temblando en diferentes países del mundo especial América del sur, el último recién fue en Perú y Ecuador nuestro sistema de monitoreo de sismos del Servicio Sismológico Nacional y la UNAM en combinación con el servicio Geológico de EUA nos arroja una posible estimación de sismo en Colombia y Venezuela, y que en las próximas horas podría suceder en el centro de la Cordillera Andina, este evento primero ocasionado en las costas peruanas y ecuatorianas con una magnitud de 8,6 grados, invitamos a la ciudadanía a estar pendientes y tener botiquín de primeros auxilios, así como pilas y radios en buen estado, maletín con ropa y alimentos si cuentas con algún celular o tableta mantenla cargada o con la pila por arriba del 50 %. Recuerda ubicar tu centro de atención de emergencias así como los albergues que estén en tu localidad. Estén alerta y preparados."

¿Por qué un sismo no se puede predecir?

El Servicio Geológico Colombiano ha asegurado en varias ocasiones que los sismos o terremotos no se pueden predecir, pues actualmente no se cuenta con la tecnología o el método necesario para hacerlo.



Incluso la cadena que circula en WhatsApp cita al Servicio Sismológico Nacional, así como a la Universidad Autónoma de México, no obstante, al ingresar a la página web de la institución se despliega un anuncio que advierte que los sismos no se pueden predecir y que lo único que se puede hacer de manera anticipada es estar bien informados sobre qué hacer antes, durante y después de este.

Recomendaciones para antes, durante y después de un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene una cartilla en su página web con las principales recomendaciones para tener en cuenta en caso de un sismo.

A continuación algunas de las más importantes

¿Qué precauciones debe tener en cuenta antes de que suceda?

1. Ubique los sitios seguros de su hogar: columnas y lugares alejados de ventanas, lámparas u objetos que puedan caer o romperse.

2. Haga un listado de los integrantes de su familia o comunidad

3. Elabore un plan de evacuación con rutas seguras y puntos de encuentro

4. Identifique las necesidades especiales de su familia o comunidad (ancianos, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, etc)

5. Aliste un maletín para emergencias:

-Silbato

-Linterna

-Elementos de aseo personal

-Agua y elementos no perecederos

-Medicamentos

-Copia de documentos de identificación

Durante un sismo, ¡protéjase!

Durante un sismo es importante mantener la calma y dirigirse a buscar protección.

1. Si está en una edificación sismo resistente ubíquese cerca a las columnas o bajo un escritorio, si no, trate de salir. Nunca use ascensores para evacuar.

2. Si va conduciendo reduzca la velocidad y deténgase en un lugar seguro.

3. Si está en un lugar público como un cine o teatro quédese en la silla y proteja su cabeza con sus brazos.

Una vez finaliza el sismo ... evalúe y actúe

1. Verifique su condición física y la de sus familiares

2. Si está en su vivienda corte los suministros de gas, energía y agua.

3. Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso

4. Si el sismo ha provocado colapsos de estructuras y se tiene indicios de personas atrapadas bajo los escombros, no trate de rescatarlos, puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.

5. Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región.

6. Si está atrapado y alguna parte de su cuerpo esta presionada por escombros, mantenga la calma al máximo posible, el estrés afecta y desgasta considerablemente el estado físico. Permanezca atento a ruidos que le indiquen la presencia de organismos de socorro, es posible que escuche llamados, busque la manera de que le escuchen, si puede golpear objetos metálicos, lance señales sonoras periódicamente.

Contenidos como las cadenas de WhatsApp, fotos o videos son susceptibles de ser viralizados rápidamente sin que se haya comprado la veracidad de los mismos y lo que hacen es desinformar.



