La nostalgia de los síndicos y cargueros que no salen en Semana Santa

Síndicos y cargueros tienen la tristeza de ver cómo la pandemia ha interrumpido por dos años consecutivos las procesiones de Semana Santa.



Diego René Perafán se siente orgulloso de ser síndico y de dejarles esa herencia a sus hijos. La tradición empezó con su padre, quien ahora ya es el decano de cargueros. Han cargado con esa función, generación en generación.



“El decano es aquel que le dan la alcayata de oro, que ha cumplido mínimo 35 años de carguío y 60 años de edad. Yo ya la recibo en dos años si Dios quiere la alcayata. Mis dos hijos son cargueros, también están en la familia tres hermanos que me acompañan dentro del paso, cuatro primos son cargueros, la mayoría de mi familia es bastante semana santera”.



El paso que recorre junto a su familia es el de “Cristo de la Sed” que sale los martes y miércoles. Este año no saldrán, pero los feligreses podrán contemplar las imágenes, la forma de armar el paso y mirarlos en su plenitud. Estará ubicada en la Iglesia San Agustín.



Cuenta que es un paso nuevo donado por una familia hace tres años y que apenas hace un año salió.



Narra con tristeza como una vez más, las calles de la Ciudad Blanca no van a ser adornadas con las tradicionales procesiones.



“Da mucha nostalgia, ver cómo tras 465 de venir saliendo las procesiones de manera ininterrumpida, esta pandemia las haya frenado ya por dos años. Este año, las calles de Popayán van a estar nuevamente sin sus pasos, sin su tradicional procesión. Esto que hacemos, es algo como para poder calmar un poco esa tristeza y esa pena que nos ahonda a todos los payaneses porque realmente lo llevamos en el corazón y uno le duele mucho no poder hacer estos desfiles procesionales que son muy bonitos a nivel mundial”.



Jaime Antonio Ordoñez hace el paso del “Señor del Huerto” armado en la Iglesia de La Divina Misericordia. El paso tradicionalmente sale los martes santos.



En el año 2008 que falleció su padre, le fue heredada la sindicatura. La sindicatura en su familia, ya lleva más de 60 años. Este lunes santo, le fue entregada la alcayata de oro por haber ya completado 35 años como carguero de las procesiones de semana santa y cumplir 60 años de edad.

Procesión de Semana Santa.

Para él, al igual que la mayoría de los síndicos y cargueros, el no salir por dos años consecutivos, es una tristeza inmensa.



“Es una nostalgia que nos embarga el no poder sacar las procesiones de Semana Santa en estos dos años consecutivos. Esperamos que esta pandemia que azota el mundo se termine muy pronto y el otro año volver con toda la energía, con todas las fuerzas, con toda la fe y toda la devoción”.



El síndico en las procesiones de Semana Santa tiene la labor de conservar y arreglar todos los elementos que conforman el paso y, además, es el encargado de dirigir la “armada”.



Dentro de sus funciones está elegir a los cargueros y “acotejar”. La sindicatura puede ser ejercida por una persona o por una familia y por lo general, esta labor se hereda.



Julián Ausecha, concejal de Popayán y carguero desde hace 23 años, proveniente de una familia semanasantera, aunque ha sido dura esta situación, indica que lo más importante es la vida de las personas.



“Ante todo está la seguridad, la vida y no podemos permitir que se nos estén muriendo más personas, sencillas, humildes, trabadoras. Lo más importante es llevar la pasión por dentro. Esperamos que el próximo haya una luz verde, la junta pro semana santa, la alcaldía, la gobernación y todas las instituciones que velan por esta hermosa tradición se unan para sacar adelante lo más hermoso de Popayán”.

El carguero, es la figura central de las procesiones. Es un oficio que por lo general se hereda, aunque se puede conseguir. Sobre él recae no sólo el peso del paso, sino la responsabilidad inmensa de cargarlo bien.



Iván Antonio Marín López, arzobispo emérito de Popayán y actualmente rector del santuario de Belén en esa ciudad, explicó cómo se desarrollarán las celebraciones en esta Semana Mayor.



“El domingo de Ramos con las tres celebraciones, mañana, medio día y tarde. En cada celebración se bendicen los ramos, se tiene la santa misa. Luego toda la semana, lunes, martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde tenemos la liturgia respectiva de cada día. El viernes sí será a las 3 de la tarde, la liturgia de la pasión del señor que es una liturgia muy larga, muy bella donde se conmemora, se hacen las lecturas bíblicas, se escucha y se medita la pasión del señor. El sábado sí es un día de silencio, de espera todo el día. Entrada la noche haremos la bendición del fuego allí en el atrio y la liturgia de la vigilia pascual que es hermosísima con un grupo limitado de personas”.



Este año, aunque no habrá procesiones, sí se desarrollarán cuatro actividades propias de la tradición semana santera de la capital caucana y que son El Pregón (jueves 25 de marzo, Iglesia de Santo Domingo), la Misa del Carguero (lunes santo, 29 de marzo, Catedral de Popayán), elección de nuevos miembros de la Junta y la asamblea general de asociados.



Todo bajo estrictos protocolos de bioseguridad, resaltó el arzobispo emérito de Popayán.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN