El desafío de la nueva Alcaldía de Armenia para recuperar la confianza

Luego de una administración marcada por los escándalos como el del ‘carrusel’ de las obras de valorización, que llevaron a que la ciudad tuviera cinco alcaldes en menos de cuatro años y que dejaron al mandatario elegido (en 2015) en prisión, el mayor desafío del nuevo alcalde, José Manuel Ríos Morales, es recuperar la confianza de los armenios, como él mismo lo dijo los días siguientes a su elección.

“Es entendible el desconsuelo y la desconfianza de los armenios por lo que ha pasado con la política local. Mi labor es mostrar que sí hay políticos que vamos a servir desde lo público”, manifestó Ríos.



Y es que la desconfianza de los ciudadanos se vio reflejada en las elecciones pasadas, en las que el voto en blanco alcanzó más de 26.289 votos, casi tres mil votos menos que Ríos Morales, por lo que ocupó la segunda posición.

Para el abogado y analista político Felipe Robledo, el electorado refleja uno de los mayores retos del nuevo mandatario. Se trata de legitimar su gobierno, pues cientos de armenios no participaron en las elecciones. “Sí ganó, pero con 20 mil votos menos que en 2015, y la diferencia con el voto en blanco fue mínima”.



Por su parte, Ríos dijo, durante el acto oficial de posesión que fue llevado a cabo el pasado domingo en el Estadio Centenario, que “necesitamos que desaparezca la corrupción, que desafortunadamente se ha convertido en ese gran monstruo que no nos ha dejado progresar”.



No obstante, prometió que con su administración impulsará proyectos para sacar adelante a la ciudad. Algunos de ellos son la ampliación de la malla vial, un cable aéreo y otros enfocados en turismo como la antigua estación del ferrocarril, además de varias plantas de tratamiento de aguas residuales, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), entre otros.

Para el analista Robledo, estos dos últimos proyectos son puntos álgidos para el alcalde, por los que tendrá otro gran desafío al no contar con una mayoría que lo apoye en el Concejo. “Sé que ha estado haciendo alianzas con algunos concejales, y es lo que tiene que hacer porque necesita el apoyo para sacar adelante proyectos y su plan de desarrollo municipal”, anotó Robledo.



El mandatario, por su parte, busca apostarle a algunas alianzas. “Aquí hay un alcalde que quiere hacer la diferencia con un grupo de colaboradores, y vamos a hacer un cambio para nuestra ciudad. Estamos pensando en proyectos regionales junto con los alcaldes de Pereira y Manizales, de cómo pedir recursos internacionales como lo hicimos hace unos días en el viaje que tuvimos a China”, anotó Ríos.



El nuevo mandatario sorprendió con algunos de los miembros de su gabinete, pues varios de estos nombres hacen parte de la actual administración municipal, como son los casos del director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Fernando Tobón; el gerente de la empresa Amable, Jesús Antonio Niño; y la gerente de Red Salud, Magda Lucia Carvajal.



También llamó la atención el nombramiento de Javier Ramírez Mejía, quien recientemente fue candidato a la Gobernación del Quindío y ahora será el secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia, además del periodista Héctor Fabio Hincapié, quien compitió contra Ríos Morales por la Alcaldía de Armenia y ahora estará al mando de la Secretaría de Tecnología y Comunicación.



El gabinete con el que Ríos enfrentará su periodo de gobierno se complementa con Mayerly Pacheco en la Secretaría de Salud; Sandra Patricia Sánchez como secretaria de Infraestructura; Mario Alberto Álvarez, secretario de Educación; Jairo Alonso Escandón, secretario de Tránsito; el exconcejal Gersón Obed Peña, director del Departamento de Hacienda; y la excuradora de Armenia, Margarita Pino, como la directora del Fondo de Vivienda Municipal, entre otros.



Por otro lado, en la gerencia de Empresas Públicas de Armenia (EPA), estará María del Pilar Herrera; en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua), Jamer Chaquib Girald; y en la dirección de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura), Diana Marcela Rodríguez,



“Todavía tenemos mucho que rescatar, no todo está perdido. No hay un solo problema de Armenia para el cual no exista una secretaría con la que vamos a empezar a trabajar. Vamos a servirles y a hacer las cosas bien”, añadió el nuevo alcalde.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA