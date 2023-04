A Andrés Fabian Hurtado, alcalde de Ibagué, y Ricardo Orozco, gobernador del Tolima, les ha tocado librar duras batallas para sacar adelante sus metas de gobierno, pues en sus mandatos han tenido que sortear dificultades derivadas del invierno que destruyó buena parte de las carreteras, la pandemia del covid-19 y el abandono estatal de muchos años en una región con más de 1.500.000 habitantes marcada por el conflicto.



Este año Hurtado ha estado dedicado a mejorar la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, así como a sacar adelante el Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp, y dejarles a niños y jóvenes una infraestructura deportiva moderna, pues recibió la ciudad sin escenarios por culpa de la corrupción, ya que -en 2015- con ocasión de los Juegos Nacionales, la administración de ese entonces contrató 15 obras que se pagaron, pero los contratistas no las ejecutaron.



De otro lado, analistas señalan que el gobernador Orozco está centrado en la educación, ya que unos 70.000 universitarios acceden a matrícula gratuita, pero también le pone el acelerador a la pavimentación de vías fundamentales para el desarrollo y al mejoramiento de la red de salud, principalmente del Hospital Federico Lleras, centro de atención que en prestación de servicios está a la misma altura con las grandes clínicas del país.



Los dos tienen diversos compromisos y retos que es preciso sacar adelante en lo que queda de sus gobiernos, pero el tiempo apremia y la tarea no ha sido fácil por el cambio de mando en el gobierno nacional.



Los retos del alcalde Hurtado

Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué Foto: Alcaldía de Ibagué

EL TIEMPO dialogó con Carlos Salazar, director del programa Ibagué Cómo Vamos, quien considera que el desempleo es un lunar oscuro en la ciudad.



"El empleo no ha mejorado, seguimos en los primeros lugares en desocupación en el país", afirmó Salazar, y agregó que Ibagué es la tercera ciudad con más desempleados con una tasa de desocupación del 17,7 por ciento.



"Según la encuesta del programa Ibagué cómo vamos, más del 70 por ciento de los ciudadanos afirma que es difícil conseguir trabajo, y más del 60 por ciento señala que es difícil crear nuevas empresas", aseguró el analista, y dijo que la tasa de informalidad está por encima del 50 por ciento.



Dijo que una de las metas del Plan de Desarrollo de la Alcaldía es la actualización de la política pública de empleo, "y no se va a cumplir".



Salazar considera que desempleo, informalidad y la falta de oportunidades impactan en el desmejoramiento de la calidad de vida, "y también repercuten en la inseguridad".



Superar las cifras este año va a ser difícil, toda vez que más del 50 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en el barrio y más del 50 por ciento no se sienten seguros en la ciudad



"Superar las cifras en lo que queda de este año va a ser difícil, toda vez que más del 50 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en el barrio y más del 50 por ciento no se sienten seguros en la ciudad", aseguró Carlos Salazar.



De otros retos de la alcaldía habló el economista y concejal William Rosas, quien afirmó que una de las metas del alcalde Hurtado es concluir el acueducto complementario.



"Ese acueducto es un proyecto fundamental para el desarrollo, pues llevará el líquido a la zona de expansión de la ciudad, y todos esperamos que los trabajos culminen este año", afirmó Rosas.



Al hablar del tema de vías dijo que falta cristalizar la intersección de la calle 60, y en salud considera importante culminar la infraestructura en las unidades intermedias de los barrios Picaleña y Salado, pues la de Picaleña está lista.

Fachada del Hospital Federico Lleras. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por su parte, Albeiro Amaya, presidente de la Asociación de Juntas Comunales de la comuna 5, afirmó que el gobierno municipal ha venido cumpliendo en temas deportivos con la construcción de los escenarios.

Lo cierto es que hoy Ibagué cuenta con un moderno complejo de raquetas, pista de BMX, coliseo de combate para cinco disciplinas y una vistosa pista de patinaje



"El alcalde ha enfrentado un tema complicado porque la ciudad se había quedado sin espacios para la práctica deportiva, y lo cierto es que hoy Ibagué cuenta con un moderno complejo de raquetas, pista de BMX, coliseo de combate para cinco disciplinas y una vistosa pista de patinaje que fue escenario de un mundial con participación de 40 países, algo jamás visto en nuestra capital", dijo el líder.



Además, Amaya destacó obras de alcantarillado y pavimentación de vías que por largos años estuvieron abandonadas, pero considera que ese tema no ha sido fácil para esta administración por el elevado deterioro de la malla vial.



"El 70 por ciento de la malla vial y de la red de alcantarillado estaban deteriorados, pero pese a las dificultades económicas la ciudad ha tenido avances notorios con obras en los barrios y avenidas", dijo Albeiro Amaya.



Las lluvias han causado múltiples emergencias en Ibagué durante el gobierno de Hurtado. Foto: Cortesía: Alcaldía de Ibagué

A su vez, Jaime Eduardo Reyes, director del instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué, habló de metas del Plan de Desarrollo, como el fortalecimiento de las finanzas del municipio.

Una meta era dotar al municipio de instrumentos como la valorización, plusvalía y catastro multipropósito que permitieran mayores ingresos a las arcas, pero este objetivo no se ha cumplido



"Una meta era dotar al municipio de instrumentos como la valorización, plusvalía y catastro multipropósito que permitieran mayores ingresos a las arcas, pero este objetivo no se ha cumplido", aseguró Reyes, y agregó que, debido al endeudamiento y las restricciones presupuestales, "la olla quedará raspada para el próximo alcalde".



El analista también dijo que la ciudad espera el fortalecimiento en todo sentido de institutos descentralizados como Infibagué e, incluso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) para la ejecución de tareas que no dan espera. "En el caso de la empresa de acueducto y alcantarillado su futuro no es promisorio pues lo dejarán sobreendeudado", afirmó.



Reyes ve corto el tiempo que le queda al alcalde para concluir el acueducto complementario, "y si no se hace esa obra sería frustrante por tratarse de inversiones para la zona de expansión".



Alcaldía dice que sí ha cumplido con el empleo

El trabajo en temas de empleo fue defendido por Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, quien afirmó que en 2019 la Alcaldía recibió la ciudad con una tasa de desempleo anual de 17,8 por ciento.



Señaló que, en 2020, el primer año de pandemia, por la presión de las medidas de salud, la tasa de desempleo promedio fue de 30,2 por ciento, pero a partir de allí la alcaldía inició tareas en reactivación económica, cerrando el año 2021 con tasa de desempleo anual promedio de 17,5, "menor a la de la administración anterior".



"El promedio de la tasa de desempleo anual del 2022 fue 16 por ciento, aún menor a los periodos anteriores, evidenciando el trabajo por la ciudad en generación y colocación de empleo", aseguró la funcionaria.

Los retos del gobernador Orozco

Ricardo Orozco Valero ejerce como gobernador del Tolima. Foto: Twitter: @gobertolima

Los retos y compromisos del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, fueron observados por el analista económico Eduardo Bejarano, quien destacó inversiones realizadas en los 47 municipios del departamento.



"El gobernador cierra con broche de oro su trabajo en materia de salud, pues -con inversiones acertadas y de beneficio general- puso al Hospital Federico Lleras al nivel de las mejores clínicas del país", afirmó Bejarano.



En temas de educación, el experto cree importante "blindar el programa de gratuidad educativa de la gobernación para que ese programa, que beneficia a unos 70.000 jóvenes de educación superior, sea un tema de política pública que se mantenga y perpetue en el tiempo para bien del departamento".



Bejarano considera, además, que Orozco tiene responsabilidad compartida con el alcalde Hurtado porque se hicieron muchos anuncios en beneficio de Ibagué relacionados con temas de infraestructura y empleo, "pero en ese sentido no se avanzó".



La gestión local se quedó corta por falta de armonía del gobernador con el alcalde. Creo que Hurtado no bailó al ritmo que le puso el gobierno departamental en materia de inversiones para la ciudad



"La gestión local se quedó corta por falta de armonía del gobernador con el alcalde, pues creo que Andrés Fabián Hurtado no bailó al ritmo que le puso el gobierno departamental en materia de inversiones para la ciudad", señaló.



También, el analista considera fundamental que el gobierno departamental brinde plenas garantías al proceso electoral para la escogencia de los gobernantes del orden regional.



Por su parte, Luis Eduardo Chamorro, catedrático de la Universidad del Tolima, considera fundamental un trabajo a fondo en temas de la permanencia escolar en el sistema educativo.



"En ese sentido la situación es grave porque entre primero primaria y el grado 11 de bachillerato tenemos una tasa de deserción internual del 32 por ciento", afirmó Chamorro, y agregó que del total de estudiantes que comienzan en primero; al menos 32 abandonan antes de llegar al grado 11 de bachillerato.



"El Estado no garantiza la permanencia de los matriculados en educación básica, y la permanencia es un derecho de todos los estudiantes", dijo.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ