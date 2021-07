Los reparos de los docentes en el Eje Cafetero para regresar a clases

Pese a que todo está listo para el regreso de los estudiantes a las clases presenciales en las instituciones públicas de la región, algunos docentes y sindicatos de maestros están alarmados pues las cifras de contagios de covid-19 y de fallecimientos tras padecer el virus, van en aumento en la región y no todos los profesores han recibido la vacuna o no han completado el esquema de las dos dosis.

En Armenia, por ejemplo, las clases se reanudarán el 6 de julio, mientras que, en los otros 11 municipios del Quindío, los estudiantes regresarán el 15 de julio a todos los colegios del departamento, según la resolución 477 de 2021 del Ministerio de Salud.



‘’El regreso a la presencialidad es el 6 de julio, para que los directivos y docentes tengan una semana en la que les explicarán a los padres de familia y estudiantes cómo será el regreso y los alumnos regresan el 12 de julio’’, señaló la secretaria de Educación de Armenia, Julieta Gómez de Cortés.



Por su parte la secretaria de Educación del Quindío, Liliana Sánchez, dijo que ‘’esperamos que el regreso sea seguro y confiable, venimos adelantando los protocolos de bioseguridad, en mayo se entregó el 100 por ciento de los elementos a todos los establecimientos como lavamanos portátiles, amonio cuaternario, alcohol, geles, jabones y toallas desechables y se les ha dado toda la inducción a los administrativos, docentes’’.



Adicional a ello, la funcionaria explicó que ‘’el retorno a la presencialidad no quiere decir que el 100 por ciento de la matrícula de un colegio esté en una jornada académica, y se continuará respetando los aforos’’.



Desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq) manifestaron no estar de acuerdo y pidieron que se cree una comisión para verificar que se cumplan las condiciones mínimas para el regreso, como por ejemplo que los maestros completen su esquema de vacunación y la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que está en el 90%.



‘’Hemos manifestado en muchas ocasiones al Gobierno que queremos regresar a la presencialidad pero que se evalúe que se tengan las vacunas y se revise la ocupación de las UCI y que nos digan si las condiciones se cumplen’’, señaló el presidente del Suteq, Héctor Elías Leal.



Agregó que quieren saber ‘’si las adecuaciones en los colegios están terminadas y si hay una autoridad científica en el departamento que nos diga que vamos a la presencialidad y que no nos va a pasar nada. Le hemos propuesto a ambas Secretarías de Educación para que formemos una comisión con ellos, el Suteq y un organismo de control para verificar que las condiciones se cumplan’’.



En Caldas, entre tanto, el comité de alternancia indicó que están dadas las condiciones para el regreso a las aulas. En el más reciente encuentro de este estamento, la Territorial de Salud indicó que la ausencia de estudiantes o docentes solo puede estar justificada en el estado de salud del menor o certificación médica en el caso del personal, de lo contrario se debe regresar a las aulas.



Esto considerando que, con corte al primero de julio, ya se habían vacunado con una dosis al 92 por ciento de los directivos, docentes y administrativos y con la segunda va el 27. Así las cosas, el llamado es a que todos los estudiantes retornen a la presencialidad con alternancia.



“Aunque la idea es tener este segundo semestre el 100 por ciento de la matrícula en presencialidad, esto no quiere decir que estarán todos los estudiantes el mismo día, ya que se debe tener en cuenta el aspecto del distanciamiento mínimo de un metro, lo cual lo arrojará la construcción de protocolos que indican cuántos estudiantes y en qué jornadas recibirán las clases, esto según la planta física de las instituciones”, dijo el secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias.



La presencialidad sigue teniendo sus opositores, entre los que están los miembros del Sindicato de Educadores de Caldas, Educal. Sus directivos sostienen que la ocupación de UCI, que para el viernes era del 98 por ciento, es uno de los motivos.

“Hay que reconocer que ya muchos tienen la primera dosis de la vacuna y ya se está avanzando con la aplicación de la segunda, pero aun así hay riesgos. Este viernes había varios docentes de los municipios esperando turno para ser atendidos en Manizales y no hay espacio”, precisó Héctor Fabio Rubio, vicepresidente de Educal.



Al respecto, el sindicato plantea esperar a que la ocupación baje, al menos, a un 75 por ciento. “Queremos volver, es necesario y lo hemos manifestado, pero con condiciones, pues a esto hay que sumarle que tenemos dudas en el tema de la responsabilidad que se deba asumir en el caso de que haya contagios en las instituciones”, añadió Rubio.



Además de lo relacionado a la pandemia, Educal asegura que varias instituciones de los 26 municipios no están aptas para funcionar. “Muchas instituciones llevan cerradas un año y medio y no han recibido mantenimiento y por falta de celadores se han robado los ventiladores y esos son los que garantizan una correcta ventilación; falta para estar listos”, manifestó el líder sindical.



Aun con los cuestionamientos de algunos docentes y las dudas de padres de familia, alrededor de 85.000 estudiantes, sin contar los de Manizales, volverán a las aulas de manera gradual, aspirando que el total de los matriculados estén en las aulas en septiembre.



En la capital caldense sucederá igual, se espera el retorno paulatino de 76.000 estudiantes de 52 colegios oficiales y 37 privados.



En Pereira, entre tanto, serán 72.570 estudiantes de instituciones públicas y los 17.282 alumnos de colegios privados los que regresarán progresivamente a las aulas, de acuerdo al aforo permitido en cada institución. Mientras que la Secretaría de Educación de Risaralda modificó el calendario escolar y el retorno de los estudiantes será el 12 de julio y no el 6 como estaba programado en este departamento.



Hasta el momento se tiene estipulado el retorno a las aulas de los estudiantes, dependiendo del aforo de cada institución, manteniendo el modelo de alternancia.



‘’Será una semana preparatoria para que los administrativos y docentes se preparen para el regreso a clases el 12 de julio, los estudiantes no asistirán porque los directivos se estarán preparando’’, dijo el secretario de Educación, Leonardo Gómez Franco.



REDACCIÓN EJE CAFETERO