Los mandatarios de Manizales y Caldas son de los más jóvenes del país y llegaron al poder en el 2020 en medio del escepticismo por su poca trayectoria política.



Ahora, a nueve meses de acabar sus gobiernos, los analistas coinciden en que los ciudadanos esperan las ‘paletas’ y no más ‘tilín, tilín’. La línea tres del cable aéreo de Manizales y el Aeropuerto del Café encabezan la lista de las obras que quieren ver hechas realidad, dice Úrsula Botero, gerente de la Corporación Cívica de Caldas.



Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, y Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas, fueron fórmula en campaña, aunque con los meses los distanciaron sus formas, sus personalidades y los proyectos estratégicos. Los mismos que hoy aún no arrancan.

Retos de Carlos Mario Marín en la alcaldía de Manizales

Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales

Marín, el alcalde más joven de las capitales, llegó con la premisa de ser el ‘alcalde verde’, el que aportaría a consolidar una Manizales sostenible. Esto, principalmente, a través de una cicloruta y un ‘diamante’ de cables aéreos. A hoy logró una controvertida ciclobanda preferencial, pues no obtuvo aprobación para construir una infraestructura elevada y, en lugar de dos líneas del cable aéreo, (que se sumarían a las dos existentes) se dio solo una, que empezó obras hace un par de meses y que por tiempo quizá no podrá inaugurar.



Precisamente terminar obras que empezó como parte de su ‘pacto por la reactivación’, es su mayor reto, coincidieron los analistas consultados por este medio.



“Eso es una tarea maratónica y no por correr para inaugurar y beneficiar a un candidato determinado, sino para mejorar la percepción sobre su gestión”, dijo el politólogo, Juan Camilo Arroyave.



En cuanto a obras clave están el cable aéreo y el intercambiador vial de Los Cedros, la primera por la expectativa y la segunda por las demoras en su ejecución, la cual ha traído grandes problemas de movilidad y percepción de inoperancia en la ciudad. “No terminar la línea tres del cable aéreo podría ser un fracaso, porque, de cierta forma, el ciudadano juzga por el cemento y esa era la gran bandera de esta administración y no avanza rápido”, apuntó Arroyave.



El alcalde mostró la bandera de Liberland a los ciudadanos de Manizales. Foto: Facebook: Alcaldía de Manizales

Entre otros retos identificados para Marín, Arroyave menciona el de consolidar a Manizales como la ‘ciudad del conocimiento’ o la ‘ciudad cerebro’ y tomar acciones en movilidad.



Y todo sin dejar de lado la necesidad de recuperar la confianza de la gente. Así lo mencionó Paulo Cuartas, coordinador del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM). El docente dice que los escándalos, como el del convenio con Liberland, el país que no existe, crearon una enorme distancia entre la sociedad civil y el alcalde, la cual debe eliminarse, y eso se logra –asegura– terminando obras.



En estas apreciaciones coincide también el director del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, Camilo Vallejo: la ejecución es determinante.



Además, sobre las obras estratégicas Vallego agregó que, si bien hay proyectos para la región, su éxito o fracaso dependerá mucho de la nación. Ese sería el caso de la PTAR. “El Ministerio de Vivienda del periodo pasado fue quien puso los requerimientos técnicos que terminaron en una licitación de un único oferente. El Gobierno Nacional tiene que responder por su responsabilidad”, apuntó.

Retos de Luis Carlos Velásquez en la gobernación de Caldas

El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez. Foto:

Respecto a Caldas, el coordinador del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAM, señaló como retos de Luis Carlos Velásquez a Aerocafé, la implementación del acuerdo de paz y la definición de la vocación económica departamental.



“En el informe de la Comisión de la Verdad, Caldas tiene una gran incógnita, hay muchas cosas que no están claras, pero el Estado debe garantizar una buena implementación en el territorio. En materia agrícola hay que definir si la gran apuesta será el aguacate hass o si le seguirá apostando al café”, mencionó Cuartas.



Y está también el polémico Aeropuerto del Café, una de las apuestas más ambiciosas de Velásquez durante su campaña a la Gobernación. El año pasado de nuevo su construcción quedó paralizada y no se sabe cuándo retomarán las obras.



Jaime Olarte, docente e investigador de la UAM, dijo sobre Aerocafé que tiene complejidades internas y externas. “Él intentó corregir los rumbos y se logró algo, pero si no saca la licitación de nuevo este año (luego del incumplimiento del contratista en el 2022), el tema le pasará factura”, apuntó.



A su vez, Vallejo señaló que el estancamiento de la obra es –en gran medida– responsabilidad del Gobierno Nacional.

Vista aérea del estado actual de las obras del Aeropuerto del Café, que están paralizdas. Foto: Aerocafé

“Ese proyecto hay que sacarlo del departamento. Afuera dicen que es un 'embeleco' de los caldenses, pero el contratista fue elegido por el Gobierno Nacional, la licitación del año pasado quedó mal hecha desde el principio. Ahora llega un gobierno central que dice que no es con él, sabiendo que fueron ellos (en época del expresidente Duque) quienes hicieron mal las cosas en este reciente intento de construirlo”, apuntó Vallejo.



El docente expresó, igualmente, que este tipo de proyectos son “demostración de que la nación comete errores que terminan pagando las regiones y su imagen”.



Entre tanto, la política de vivienda de Velásquez, que pretende entregar 2.000 viviendas gratuitas en todo el departamento, no llega al 25 por ciento de ejecución, pues hasta hoy se han entregado 426.



“Es una apuesta con un modelo financiero y de construcción que, en las dinámicas de la vivienda de interés social, cuatro años pueden ser cortos para generar resultados”, señaló Olarte.



El sector de Buenavista, en Manzanares (Caldas) es uno de los puntos viales más afectados por el invierno. Foto: Gobernación de Caldas

Finalmente, en un departamento como Caldas, con su pluviosidad y su topografía montañosa, las vías nunca dejarán de ser un reto y menos por los inviernos tan fuertes de los años recientes.



“La verdad es que ese es un desafío constante porque el invierno es impresionante desde el 2020 y eso no facilita la gestión de las vías, especialmente del oriente”, concluyó Olarte.

LAURA USMA CARDONA

MANIZALES