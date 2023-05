Tras lamentar el anuncio de Enel de suspender la construcción del parque eólico Windpeshi, el director de la Cámara de Comercio de La Guajira Álvaro Romero Guerrero mostró su preocupación por el desarrollo de estos proyectos de energía que en su mayoría están ingresando al territorio de espalda a la comunidad.



Los 16 proyectos de energía eólica que se tienen planeado desarrollar en La Guajira, en su mayoría son desconocidos por los guajiros, la poca la información que se tiene es a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, en los que no se específica ni la ubicación, ni las comunidades impactadas.

“Esos proyectos llegan a La Guajira y entran al territorio y no sé a dónde llegan, ni ante quien lo presentan, pero la comunidad y los gremios no conocemos que proyectos vienen”, indicó Romero Guerrero.



Explica que para conocer los proyectos les ha tocado investigar y luchar con las empresas para que los conozca la comunidad.

Esos proyectos llegan a La Guajira y entran al territorio y no sé a dónde llegan, ni ante quien lo presentan, pero la comunidad y los gremios no conocemos que proyectos vienen

“Les hicimos una propuesta para que se reúnan todas y nosotros hacíamos el evento para que cada una hiciera la presentación de sus proyectos, pero, no lo hemos logrado, ha sido imposible, ni con la misma intervención del ministerio de Minas lo pudimos lograr”, lamentó.



Romero, mostró además su preocupación como gremio porque no es solo un proyecto de esta naturaleza el que se está generando en La Guajira, son 16 proyectos y nueve de ellos están iniciando operaciones y todos reportan retraso en un mayor o menor porcentaje.



Dentro de la responsabilidad que tienen de promover la inversión por parte de empresarios en La Guajira, ven con preocupación que algunos emprendedores han iniciado unas inversiones para poder suplir las necesidades de los bienes y servicios que requieran el desarrollo de estos proyectos de energía eólica y hoy están en riesgo.



En Uribia por ejemplo, muchos de los emprendimientos que han surgido son de hospedaje y alimentación ya que los pocos hoteles no eran los suficientes para atender la demanda.

Obras para el Parque Eólico en La Guajira. Foto: Enel Colombia

Romero, enfatiza en que la entrada de estas empresas a La Guajira no pueden ser en la misma forma que llegan a otro territorio, porque hay particularidades y determinantes sociales muy distintos que les permita obtener la licencia social en los mejores términos posibles.



“Una de las recomendaciones que les damos a las empresas que vienen llegando, es que den a conocer los proyectos a la comunidad en una forma transparente para que pueda haber un gana a gana entre ellos y la comunidad”, enfatiza.



Por su parte el economista guajiro Cesar Arismedi enfatiza que, “los proyectos se pueden frustrar no tanto por la ingeniería de diseño, sino por la ingeniería social. El relacionamiento social es clave y parece que esto no ha estado claro desde el comienzo”.



Todo esto teniendo en cuenta que los guajiros han tenido que ver pasar las oportunidades al no poder ofertar bienes y servicios de la calidad que demandan estos proyectos. Los grandes beneficiados son los contratistas de otras regiones.

