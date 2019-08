Los problemas mentales que violencia deja en víctimas del conflicto

El grupo de investigación en neuroaprendizaje de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM), trabaja hace más de un año con víctimas del conflicto armado en busca de la identificación de marcadores biológicos que permitan descubrir qué enfermedades no visibles les ha dejado la violencia.

Los primeros resultados, recientemente publicados, refieren que del trastorno por estrés postraumático, causado por las fuertes vivencias de las personas en estudio, desencadena la mayor parte de enfermedades que padecen.



“Básicamente, queremos descubrir qué pasa en el cuerpo después de un episodio traumático y encontramos que hay relación entre la salud mental y la respuesta inmunológica e inflamatoria de los pacientes”, indicó Jhony Fernando García, investigador de la UAM.



También se detectó que hay aumento del cortisol y la proteína C reactiva, ambas hormonas que se liberan como respuesta al estrés, el cual se encontró en niveles más elevados en quienes vivieron este flagelo que en quienes no.



“Al parecer todo es una cadena, donde hay alteraciones mentales hay, secundariamente, otras afectaciones. Cambios hormonales e inflamaciones procedentes de patologías como el estrés postraumático llevan a otras enfermedades más conocidas como las cardiovasculares, dentro de las que están la hipertensión arterial y el infarto agudo al miocardio”, mencionó García.



Dentro de estos resultados, preliminares pues la investigación sigue en curso, se identificó que en las víctimas hay una respuesta más exagerada a los estímulos visuales relacionados con imágenes violentas. Así lo explicó la también investigadora Jéssica Paola López.



“Significa que la respuesta del cerebro es mucho más rápida y marcada en la víctima a la que tendría una persona que no, porque ellos son más sensibles a las escenas violentas, les evocan recuerdos del pasado”.



Fisiológicamente, según el estudio de los investigadores, las víctimas presentan sudoración e incremento en la frecuencia cardiaca. De acuerdo con ambos docentes, la principal intención de ahondar en este tema se deriva del poco interés que se tiene en la salud mental de quienes han padecido la guerra.



“La atención a las víctimas se ha centrado a un tema psicosocial o a una reparación monetaria, pero hace falta conocer más de su salud mental y, sobre todo, cómo se pueden intervenir patologías como los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, que tiene una alta prevalencia en esta población y para los que no se tiene una atención adecuada”, señaló García.



Hasta el momento, de la investigación, han participado 40 personas, entre víctimas y no víctimas, de manera que los estudios fueran comparativos. Sin embargo, de los análisis puede participar el número de afectados por la violencia que lo deseen.



El proyecto está planteado para dos años más, en los que se pretende hacer otros análisis de tipo genético que permitan corroborar o desmentir el componente hereditario de las patologías fisiológicas y mentales.



El grupo investigativo ya participa en varias convocatorias, incluyendo algunas de Colciencias, a través de las que esperan recibir mayor presupuesto para darle continuidad al proyecto.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO