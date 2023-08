El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, realizó una inspección en Santa Marta, donde encontró falencias en el Plan de Desarrollo Distrital que afectan temas como agua potable, alimentación, educación y vivienda digna.



La Defensoría estableció que falta coordinación en el tema alimentario entre dependencias, lo que impide cumplir las políticas alimentarias. También señaló que el seguimiento de la gestión y resultados no es visible.

Camargo instó a la Alcaldía a ejecutar una Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional basada en derechos humanos.



En educación, se halló una tasa de deserción del 3,74 por ciento y que al menos 22 escuelas necesitan intervención por infraestructura deteriorada.



Por otra parte el Programa de Alimentación Escolar cubre solo el 61,5 por ciento de estudiantes y hay un déficit de 400 profesionales educativos.



“Persisten desafíos para garantizar la educación en Santa Marta”, anotó.



En vivienda, el déficit cuantitativo es del 13,4 por ciento superior al promedio nacional (12,37%). “No hay una política pública habitacional para reducirlo. La falta de censo dificulta decisiones sobre políticas habitacionales”, detalló Carlos Camargo.

Crisis de agua potable sin solución



El director de la Defensoría de otra parte advirtió sobre el desabastecimiento de agua en Santa Marta, donde señala no se ha encontrado solución definitiva.



“La oferta actual no cubre la demanda, y las plantas de tratamiento son insuficientes. La quinta parte de la población no tiene acceso al acueducto y la mayoría solo tiene 14 horas de servicio diario”, expresó el Defensor del Pueblo.



Recordó que a pesar de que durante dos décadas se han realizado múltiples estudios, a la fecha no se ha adoptado una solución definitiva que les permita a los samarios tener acceso al agua potable. “Claramente esto afecta el derecho humano al agua y a una vida digna”, manifestó el defensor.



La Defensoría del Pueblo recordó que el pasado mes de abril el 85 por ciento de la ciudad estuvo en riesgo de desabastecimiento y 56 barrios resultaron afectados.



En un documento de advertencia que se elaboró, fueron exhortadas las autoridades tanto del nivel local como del nacional a adoptar medidas concertadas definitivas que pongan fin a la situación de desabastecimiento de agua en Santa Marta.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv