Top ocho: los animales que causan más muertes por año en Colombia

Cortesía Alcaldía de Neiva

Número 4: Abejas africanizadas. Aproximadamente 30 muertes al año.



Tal como lo explica el profesor experto del departamento de Biología de la Universidad Nacional, Enrique Zerda, las abejas africanas son un tipo de insecto que resultó del cruce de la subespecie africana Apis Mellifera con abejas domésticas pertenecientes a diversas subespecies. Estas abejas se caracterizan por tener una dinámica de trabajo más ardua y ser mejores productoras de néctar, pero su potencial trabajador no es excusa para subestimarlas.



El pasado 5 de marzo dos ingenieros murieron tras ataque de enjambre de abejas africanizadas en Sabanagrande, Atlántico.



La característica que mantiene a estas abejas en el segundo lugar es su particular temperamento, pues son colonias muy agresivas, las cuales a diferencia de otras subespecies que atacan en un número muy bajo, estas suelen atacar en oleadas de hasta 500 abejas. Las numerosas picaduras de estas abejas son las que terminan quitando la vida a las personas, pues un humano no es capaz de aguantar tal cantidad de veneno. Se estima que matan a unas 30 personas cada año.