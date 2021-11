Con muñecos de trapo, comunidad arhuaca preserva su tradición

En una época de tecnología, tendencias y modas, el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta le apuesta a preservar su legado ancestral entre las nuevas generaciones.



En cumplimiento de este propósito, las mujeres de la etnia comenzaron a confeccionar unos muñecos que representan su cultura.

Con estas manualidades les enseñan a los más pequeños y vulnerables los pasos que deben seguir para mantener vivas las tradiciones.

La Fundación Wirakoku, dirigida por Lucelly Torres Villafañe, creó un proyecto social llamado ‘Amiamaye’, con el que junto a un grupo de mujeres de su comunidad elaboran a mano muñecos de trapos, vestidos con atuendos ancestrales, con el que preservan su legado.

Lucelly Torres Villafañe es quien impulsa el proyecto. Foto: Archivo particular

“Esta iniciativa nació en vista de que hay muchos niños que por diferentes circunstancias empiezan a copiar costumbres y cosas que no van de la mano con lo que nosotros somos y nos representa como arhuaco”, manifestó Torres.



Con este proyecto, la Fundación además de aportar a que se mantengan vivas sus raíces, les generan un sustento a las mujeres que crean estos muñecos, aportándoles autonomía económica.



Según cuenta Torres, al principio los juguetes solo eran llevados a los niños de las comunidades arhuacas para que desde pequeños se relacionen e identifiquen con lo que son.



Sin embargo, después de varios meses surgió la idea de comercializarlos para obtener un rubro y así poder adquirir materiales para su fabricación.



“Lo que no se repite se olvida. No queremos que nuestra cultura, lo que nos representa se les vaya a olvidar a los niños”, aseveró la creadora de la fundación.

Uno de los aspectos más relevantes de estas marionetas es que están siendo rellenados con material reciclable, por lo que aparte de mantener vigente su cultura, son amigables con el medio ambiente.



La Fundación Wirakoku, espera seguir llevando alegría a los niños por medio de este tipo de actividades y que la comunidad samaria se interese en apoyarlos.

