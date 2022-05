El aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés durante la primera mitad de 2022, la caída del mercado de valores de Estados Unidos también afecta a los hombres más ricos del mundo: el CEO de Tesla, Elon Musk, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos,



Los mercados bursátiles se enfrentaron a los peores comienzos de año en la historia.



“El S&P 500 acaba de publicar su séptima semana consecutiva de pérdidas, su racha bajista más larga desde marzo de 2001. Y el Nasdaq acaba de terminar su peor mes (abril) desde octubre de 2008”, señala la Revista Forbes.



Musk suma una fortuna de alrededor de 68.000 millones de dólares más rico que el año anterior

Las fortunas de las 50 personas más ricas del planeta (con un valor combinado de 2,9 billones de dólares al cierre del viernes pasado) se han reducido en más de medio billón de dólares desde principios de año, según estimaciones de Forbes.



Tesla Inc. caía al nivel más bajo de este año, borrando US$ 12.300 millones de su patrimonio.



En total, Musk ha perdido US$ 49.000 millones desde que se lanzó al mercado por Twitter, en parte porque el mercado en general se derrumbó, al tiempo que algunos inversionistas en Tesla se preocuparon por como financiaría su oferta por el gigante de las redes sociales.



Musk , de 50 años, sigue siendo la persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.



En lo que va del año ya había recortado US$ 60.400 millones de su riqueza, solo detrás de Chang Peng Zhao de Binance, que ha perdido US$ 81.000 millones, y Jeff Bezos con US$ 62.000 millones.

Bezos, con un valor estimado de US$133.300 millones, es US$59.300 millones más pobre que el 31 de diciembre

Hoy, la crisis económica hace que nadie haya perdido más que Musk y Bezos cuyos patrimonios netos se han desplomado en un total combinado de 123.600 millones de dólares desde el 31 de diciembre hasta el viernes 20 de mayo, sostiene la publicación, sostiene Forbes.



Desde principios de 2022, las fortunas de Elon Musk y Jeff Bezos se han derrumbado en un total combinado de US$124.000 millones, estima Forbes.



Las acciones de Amazon se han hundido un 35 por ciento durante ese período. Superando la caída del 27 por ciento del Nasdaq de tecnología pesada durante el mismo período.



