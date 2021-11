Los mejores restaurantes para conocer en Cartagena

Por su propuesta culinaria, trascendencia y estilo es probable que ya conozca alguno de estos restaurantes que encantan en la ciudad heroica.

Para disfrutar de una buena experiencia gastronómica inolvidable relacionada a una cena romántica o un almuerzo de negocios, estas son algunas de las opciones.

Restaurante Celele

Tonos de un mismo color, los pétalos de flores y un equilibro de sabores califican a Celele. Foto: Cortesía Celele

Su comida es recomendada por expertos. Gracias al uso de productos de la costa Caribe colombiana, los cuales brillan en todos sus platos, este establecimiento ganó un premio en los 50 best latinoamerica.



Manejan productos de toque raizal como el corozo, perita de agua verde, frijoles de los Montes de María, entre otros. Su receta más famosa es la Posta Negra Cartagenera.

Alma Restaurante - Bar

Este restaurante abrió sus puertas en 2014, en el exclusivo Hotel Casa San Agustín, con su impactante estilo colonial.



Asombra lo rápido que se ha posicionado en las calles cercanas al castillo de San Felipe de Barajas, en tan poco tiempo. Pero es de reconocer que su patio colonial y salas privadas para ofrecer los servicios tienen mucho que ver.



Su cocina es bastante clásica. Sin embargo, combinan platos de la gastronomía internacional con los mejores sabores locales.



Para los visitantes un punto interesante es que manejan carne de res entre sus alternativas, ofreciendo algo distinto a quienes se saturan con los frutos del mar.



El menú descresta a los visitantes con los mariscos, pescados y carnes importadas de la mejor calidad y certificadas. Asimismo manejan pasta, buenos vinos y platos veganos.

El Boliche Cebichería

Su especialidad son los cebiches, hechos con diferentes pescados y mariscos. Hay una gran variedad en el menú y combinación de sabores.



El favorito de muchos es el cebiche de pulpo, para los más visuales el The Stone es todo un show; pero si el cebiche no es lo suyo también puede estar confiado al pedir las crab empandas.



Todo esto en un ambiente pequeño y acogedor que lo hace un lugar ideal para comer en Cartagena. Los precios varían desde 55.000 a 65.000 pesos para los cebiches.



Desde que abrieron en un humilde local cerca del Hotel Santa Clara, se han convertido en una propuesta única de sabor, logrando unir lo típico con lo exclusivo.



No en vano su chef y propietario Óscar Colmenares ha trabajado con el famoso peruano Rafael Osterling, el español Martín Berasategui, al igual que con Astrid y Gastón.

Restaurante Carmen en Cartagena

Bouillbaise, compuesto por una sopa de diversos pescados cortados en finas capas. Foto: Página web de Carmen Cartagena

Comenzó en la zona rosa de Medellín. Sin embargo, los fundadores, la reconocida chef Carmen y su esposo Rob Pevitts, recientemente extendieron su gastronomía y abrieron una nueva sede en el Centro Histórico de Cartagena.



El sitio es conocido por la calidad de comida y su servicio, además de la creatividad en el emplatado y las texturas de estos.



Aunque tienden a ser famosos por la fusión de la comida asiática con preparaciones de otras partes del mundo, las técnicas modernas en sus preparaciones le ofrecen una carta bastante variada a sus clientes. También manejan pescados, mariscos y frutas cercanas a las recetas típicas.



El chontaduro, coco y palmitos frescos son ingredientes que no se pueden perder si visitan el restaurante. El flan de trucha y los huevos encurtidos en vinagre de plátano son bastante recomendados para el gusto de cualquier paladar.

El balcón Eat drink & love

Esta propuesta es ligera y brinda un espacio para una salida rápida, tomar algo o reuniones de trabajo.



Desde su estratégico balcón con vista a la Plaza San Diego, se mezcla una buena opción de la gastronomía del Caribe, con platos seleccionados de Asia y Europa.



El sitio presta un servicio bastante hogareño, al ser atendido por sus propietarios, los hermanos Abdul, Karime y Maizza Falah.



Es una falta no pedir el Throne del Caribe hecho con cremosos frutos del mar con vegetales y arañitas de plátanos verdes.

Mister Babilla

En una esquina de las calles del famoso barrio Getsemaní por sus propuestas culturales, de diversión y esparcimiento, Mister Babilla es una nueva propuesta que acaba de abrir sus puertas recientemente, cuya especialidad es la cocina mediterránea y española.



Su original carta ofrece mariscos y paellas para acompañar con un vino de la casa. Su calidad de servicio también tiene la opción de bar para las personas que no solo van a comer.



También ofrece una diversa carta de cocteles, además de una gran selección de ginebras Premium. La Bistecca de res con papines criollos a las finas hierbas y el mix de fritos típicos son platos para picar que pueden ser una buena opción si visita el lugar.

Restaurante Bohemia, Hotel el Marqués

Con una carta basada en el crisol de la cocina del sur de Europa y latinoamericana, este restaurante hizo unos cambios durante la pandemia para innovar su gastronomía.



Además, entre sus servicios ofrecen una gama de sabores en su heladería artesanal, donde es imposible resistirse al helado de café o pistacho.



Otras de las propuestas peculiares que tienen entre sus sabores, con avances culinarios, está la Tarta de Corvina, un plato que viene compuesto de corvina, agua de tomate, arroz frito, cebolla, aceite y limón.







CARTAGENA

