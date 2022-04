Aunque los indicadores de ocupación hotelera e ingresos económicos que logró Santa Marta durante la pasada temporada de vacaciones, fueron altamente positivos, nuevamente varios factores empañaron la imagen de la ciudad ante el visitante.



Tal como temían los gremios de hoteles y sector comercial, la capital del Magdalena durante la Semana Santa padeció duramente por la escasez de agua potable.

Muchos sitios de hospedaje tuvieron que ingeniárselas para abastecerse y garantizarles el agua a sus usuarios.



Si bien, la Empresa de Servicios Públicos, Essmar adoptó un plan de contingencia para aumentar la capacidad de distribución, el consumo de los hoteles superó la oferta de agua disponible.



Por esa razón, fue necesario que varios de estos sitios contrataran por su cuenta carrotanques para tener disponibilidad del recurso hídrico.



“Lo importante es que le cumplimos al visitante, y que todos los que se hospedaron en hoteles formales se llevaron una buena experiencia por la atención y servicio que recibieron”, manifestó Omar García, presidente de Cotelco quien reveló que la ocupación hotelera estuvo en 97 por ciento.

Aguas negras en El Rodadero

Otro lunar de la temporada de vacaciones, fueron los derramamientos de aguas residuales en calles del balneario turístico El Rodadero.



En este sector varios comerciantes denunciaron con videos en redes sociales inundaciones en calles de la zona por el rebosamiento de las alcantarillas.



“Los turistas no encontraban manera de cruzar de un lado a otro por estas aguas putrefactas. Así mismo mientras caminaban debían cubrirse la nariz porque no soportaban los olores”, indicó el comerciante Samuel Aristizabal.



Varios dueños de locales comerciales, reportaron disminución en sus ventas, debido a que quedaban en medio de estas inundaciones y el turista no llegaba.

Informalidad y movilidad colapsada

A pesar de los operativos y controles de las autoridades, fue imposible frenar la informalidad en los sitios turísticos de Santa Marta.



En las playas, parques y zonas céntricas hubo proliferación de vendedores ambulantes, prostitución, indigencia y prestadores de servicios turísticos ilegales.



Esa situación, por momentos generó incomodidades en el foráneo que intentaba comer en un restaurante o compartir tranquilamente en un balneario y era asediado constantemente por informales o limosneros.



La movilidad también colapsó principalmente durante los días festivos. Desde el jueves y hasta el domingo, transitar por los sitios de interés fue caótico y no hubo suficientes zonas de parquear.



De hecho, en los corregimientos de Taganga y Minca fue necesario después de ciertos horarios prohibir el ingreso de más carros particulares porque el destino no daba abasto.



Con todo y estos aspectos negativos que deben ser atendidos por las autoridades, Santa Marta durante la mini temporada de vacaciones volvió a ubicarse en el top 5 de los destinos más visitados de Colombia.

Datos de turismo

Desde Aeropuertos de Oriente S.A., administrador del Aeropuerto Simón Bolívar se reportó que, con corte al 16 de abril, por la terminal aérea se habían movilizado, aproximadamente, más de 83 mil pasajeros. En total por el aeropuerto se realizaron 598 vuelos, tanto de llegadas como salidas, durante la pasada semana.



Los principales destinos de donde provienen y hacia donde se dirigen estos vuelos son: Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cali.



Los datos son aún más positivos en materia de ventas que arroja indicadores similares a época antes de pandemia con picos cercanos al 110 por ciento registrados en restaurantes, según Acodres Magdalena.



Por las vías de la ciudad se movilizaron 191 mil 630 vehículos, mientras que por la Terminal de Transporte Terrestre se tuvo un flujo de más de 39.027 pasajeros.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv