Los Jeeps religiosos se tomaron los municipios del Quindío

Decenas de visitantes, tanto nacionales como extranjeros han podido disfrutar durante estos días de Semana Santa de los recorridos turísticos a bordo de un tradicional jeep Willys. Este plan se inicia en la plaza de Bolívar de Armenia, continúa por las parroquias e incluye también los principales atractivos de los municipios del Quindío.

Estas caravanas fueron organizadas por la Secretaría de Turismo del Quindío en alianza con la Fundación Territorio Quindío y se realizan de forma gratuita durante estos días de la Semana Mayor. Otra de las novedades en este plan turístico es que cada municipio ha preparado una puesta en escena para recibir a los visitantes.



En Génova por ejemplo, la resurrección de Lázaro fue la puesta en escena del grupo de danza infantil del municipio. Este fue el preámbulo para las diferentes actividades que los turistas realizaron en la localidad. En Pijao, la obra de teatro que representó a Jesús cuando se anticipó a la traición de Judas, reunió tanto a los visitantes como a los habitantes de este municipio.



El jeep religioso arribó ayer al municipio de Córdoba y los turistas pudieron apreciar una obra teatral referente al encuentro de Jesús con María Magdalena. Luego la caravana siguió al corregimiento de La Virginia, en Calarcá, y allí se representó a Jesús en su encuentro con los 12 apóstoles.



La secretaria de Turismo del Quindío, Natalia Rodríguez, señaló que estos recorridos se realizan con guías certificados y “el turista no solo ha conocido nuestros diferentes atractivos turísticos sino que nos ha acompañado en el tour religioso que diseñamos para todos los municipios”.



Agregó que “tuvimos la aprobación de la Diócesis de Armenia y los párrocos de cada municipio porque estamos hablando de contenido religioso de origen católico, y quisimos hacer unas obras teatrales que recrearán los principales aspectos que se viven en Semana Santa. Esto va de la mano de presentaciones artísticas, en algunos casos conciertos y otras presentaciones para que la gente disfrute”.



Según la directora de la Fundación Territorio Quindío, Martha Lucía Usaquén, contó que “se quiso ligar la tradición del transporte como lo es el jeep Willys con la tradición religiosa, por eso tenemos el recorrido por las parroquias y como valor agregado están las presentaciones teatrales sobre la Semana Santa. Los recorridos duran entre seis y ocho horas”.



Durante estos días, estos recorridos han tenido gran acogida entre los turistas y los mismos quindianos que madrugan para alcanzar un puesto en estos jeeps. El año pasado, la Alcaldía de Armenia realizó una versión del yiptour religioso pero el recorrido solo era por las parroquias de la capital quindiana y no incluía presentaciones artísticas ni visitas guiadas por los atractivos turísticos.



La guía turística Elizabeth Ossa afirmó que “muchas de las personas que participan en los recorridos son del Quindío y no conocen los demás municipios, tampoco conocen su historia y menos los sitios turísticos. Así que se les ha explicado qué es el Paisaje Cultural Cafetero para que todos se apropien del patrimonio. A los turistas les encanta montar en jeep y tomarse fotos, es lo más llamativo”.



“Vine a pasear a donde mi familia y mi suegra se dio cuenta de este plan y por eso vinimos. Aunque ya había venido al Quindío hay cosas que no conocíamos. En el jeep podemos visualizar más y compartir más con las demás personas”, dijo Katherin Gil, turista.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO