Como un trágico déjà vu, el mercado público de Santa Marta enfrentó una vez más las voraces llamas en un incidente que se ha repetido por tercer año consecutivo.



Este miércoles a las 5:00 de la mañana, el fuego consumió con ferocidad los locales comerciales, sumiendo a los dueños en una profunda crisis económica y emocional. La historia parece haberse enredado en un ciclo doloroso que amenaza la subsistencia de los comerciantes y sus familias.

Desde las primeras horas de la mañana, las llamas tomaron control del mercado, arrasando con sueños y esfuerzos acumulados. "Es desgarrador, parece una pesadilla sin fin", compartió Ana Benjumea, cuyo negocio quedó reducido a cenizas.



Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Ana relató cómo había obtenido un préstamo para reabastecer su tienda, solo para encontrarse ahora sin medios para reembolsarlo.



Los indicios apuntan a problemas eléctricos como el posible origen del fuego, repitiendo un patrón que ha marcado los trágicos eventos de años anteriores. Aunque las investigaciones siguen su curso, las miradas se dirigen nuevamente a las conexiones eléctricas, que parecen haber sido la chispa que prendió el incendio una vez más.



La rapidez de los bomberos en su respuesta evitó que el desastre fuera aún mayor. El sargento Eduardo Imitola, jefe operativo del cuerpo de bomberos, compartió su experiencia en la escena: "A las 5 de la mañana acudimos al llamado y logramos evitar que el fuego se siguiera expandiendo a otros locales. Afortunadamente solo hay pérdidas materiales".

Panorama desolador en el mercado



A pesar de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, los comerciantes enfrentaron el mismo panorama desolador que en años anteriores. Ropa, zapatos, utensilios y herramientas de trabajo quedaron reducidos a escombros humeantes. La escena era un recordatorio desgarrador de lo que habían pasado y seguirían pasando los comerciantes.



Eufemia Medina, con lágrimas rodando por sus mejillas, compartió su experiencia de pérdida por segunda vez. El año anterior, las llamas habían devastado su negocio en la galería comercial. "Otra vez quedé con las manos vacías sin saber qué hacer. No he terminado de pagar los préstamos que hice la vez pasada para recuperarme y ahora de nuevo pierdo todo. No es justo", expresó con frustración y dolor palpable.

Harán censo para asistir a afectados



Iván Calderón, secretario de desarrollo económico del distrito, reveló que se están llevando a cabo censos para identificar a los afectados y diseñar un plan de ayuda a través de la Alcaldía.



De esta manera el mercado público de Santa Marta, una vez mas lucha por recuperarse de un ciclo de tragedia que parece no tener fin.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv