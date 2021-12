Los damnificados de la falla geológica del barrio San Francisco, en Cartagena, hoy nuevamente, como en los últimos 10 años, salen a luchar por sus derechos ante la justicia colombiana.



A las 7 am, de este jueves 9 de diciembre, llegarán hasta la sede de la Fiscalía en el barrio Crespo para exigir que el ente investigador responda por la presunta falsedad en los censos de damnificados de la falla geológica ocurrida entre el 2009 y el 2011 y que dejó a cientos de familias en la calle.



A esta cruzada se ha sumado el alcalde de la ciudad, William Dau , quien ha exigido celeridad en las investigaciones por la presunta suplantación de víctimas a quienes la tierra se les tragó sus casas.

Historia de una tragedia anunciada

en las faldas del Cerro de la Popa

Falla de San Francisco en Cartagena Foto: Cortesía Alfredo Caraballo

Hay gente de otros barrios o que incluso estaba fuera del país para la época de la tragedia que aparecen en listados como damnificados y los verdaderamente afectados hoy siguen sin recibir ayudas FACEBOOK

El barrio San Francisco se levanta en las faldas del Cerro de la Popa y cerca de la vía perimetral. Una zona humilde de la capital de Bolívar, en los extramuros de la Ciudad Colonial, en el llamado cinturón de pobreza histórica de Cartagena.



A comienzos de este siglo las autoridades ya advertían que ese terreno no podía ser habitado ante el peligro por deslizamientos de tierra.



Aún así, el Distrito dio vía libra a la construcción de la urbanización San Francisco. Además en las faldas del Cerro de la Popa muchas familias, la mayoría desplazados por la violencia, compraron lotes y edificaron con maderas, latas, o como pudieron.



Pero entre el 2009 y el 2011 la tierra se abrió loma abajo en medio de una falla geológica progresiva que con el paso de los días se tragó más y más viviendas.



Según el Distrito, se perdieron 978 casas y otra veintena quedaron semidestruidas y con daños estructurales que las hacen inhabitables. Esta tragedia ambiental dejó cerca de 7 mil personas damnificadas.



Familias enteras en la calle, que engrosan esa aura de pobreza, miseria y exclusión que deambula por la pomposa ciudad colonial, protagonista de los catálogos internacionales de turismo.

Son cerca de 1000 afectados que fueron borrados de las listas iniciales y a cambios se colaron personas inescrupulosas. Foto: Cortesía Alfredo Caraballo

Un fallo triste

cuando salió ese fallo fue un balde de agua fría. Fue tan duro como perder nuestras casas: esperábamos vivienda y vida digna, muchos, ni siquiera hacíamos parte de la lista de damnificados FACEBOOK

Después de múltiples demandas al estado colombiano, y de ser víctimas de abogados oportunistas que se les terminaron de llevar lo que no tenían, los afectados por el desastre natural recibieron con fe el fallo del juzgado 13 de Cartagena, en el 2016.



"Mire, cuando salió ese fallo, fue un balde de agua fría. Fue casi tan duro como perder nuestras casas: Nosotros que esperábamos soluciones de vivienda y vida digna, muchos, ni siquiera hacíamos parte de la lista de damnificados", señala Alfredo Caraballo, afectado por la falla, y quien era presidente de la Junta de acción comunal durante la tragedia.



Según este líder, son cerca de 1000 afectados que fueron borrados de las listas iniciales y a cambios se colaron personas inescrupulosas y que incluso no viven en el barrio.

Muchas familias han regresado a

sus casas a punto de caer

Pedimos que se le pague a la gente que realmente resultó damnificada. Hay personas ajenas a esta tragedia que resultaron favorecidas con arriendos, viviendas y compensaciones morales FACEBOOK

“La exalcaldesa Judith Pinedo, al salir de su mandato, había dejado claro quienes eran los verdadero damnificados, pero en la ofician de Gestión del Riesgo alteraron las listas y facilitaron el fraude", señala Caraballo.



“Hay gente de otros barrios o que incluso estaba fuera del país para la época de la tragedia que aparecen en los listados como damnificados y muchos de los verdaderamente afectados hoy siguen sin recibir ayudas”, añade Caraballo.



En medio de las demoras de la justicia y de los fraudes, muchas familias han regresado a sus casas a punto de caer, poniendo en riesgo vidas.



“Pedimos que se le pague a la gente que realmente resultó damnificada. Hay personas ajenas a esta tragedia que resultaron favorecidas con arriendos, viviendas y compensaciones morales, pero que incluso no pertenecen al barrio”, suma Caraballo.

William Dau ha exigido celeridad en las investigaciones por la presunta suplantación de cerca de 1000 personas a quienes la tierra se les tragó sus casas. Foto: Cortesía Alfredo Caraballo

Denuncias en Fiscalía

...nosotros como administración también denunciamos el censo hecho en su momento por la oficina de Gestión de Riesgo para que sea la Fiscalía la que determine si hubo o no algún tipo de irregularidad FACEBOOK

En una Acción de Grupo, el grupo de damnificados denunció que hay incluso comerciantes y personas inescrupulosas que fueron incluidas en las listas de afectados por la tragedia.



Además, hace un año la comunidad afectada llevó el caso a la Fiscalía pero siguen esperando un fallo, y por ello hoy se manifestarán frente a la sede del órgano de control.

Alcalde William Dau los respalda,

pero Distrito no alterará los listados

“Esta situación, en la que estas personas describen presuntas falsedades y engaños al interior del proceso, ya fue denunciada por parte de los representantes de la comunidad ante las respectivas autoridades, e incluso, nosotros como administración también denunciamos el censo hecho en su momento por la oficina de Gestión de Riesgo para que sea la Fiscalía la que determine si hubo o no algún tipo de irregularidad”, explicó el alcalde William Dau.



El Juzgado Décimo Tercero Administrativo de Cartagena declaró como responsables al Distrito y al Ministerio de Vivienda por presuntas irregularidades en las listas de damnificados y ordenó indemnización inmediata a los verdaderos afectados.



El Distrito de Cartagena explicó, además, que más allá de las denuncias que se interpongan por presuntas irregularidades, no está dentro de las facultades del ente territorial alterar un fallo judicial que contiene un listado de personas que deben ser indemnizadas, mucho menos, en esta etapa del proceso, pues el juez del caso fijó dicho listado de personas tras revisar las pruebas que en su momento entregaron quienes consideraban tener algún tipo de derecho a ser incluidas en el grupo.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

