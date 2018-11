Los huecos, un dolor de cabeza de los conductores en Santa Marta

El abandono en el que se encuentra la malla vial en Santa Marta es evidente. Los conductores de transporte público denuncian que el deterioro de las vías les está causando afectaciones económicas y de salud; además contribuye a indicadores altos de accidentalidad.



Daniel Gil, líder del gremio de taxistas asegura que los vehículos permanecen más tiempo en el taller que en circulación por los daños que sufren al andar por la ciudad. "Cada día es más difícil evitar un hueco porque están en todos lados, las consecuencias son grandes tanto en el automotor como en el conductor", expresó.

Según Gil, en la capital del Magdalena hay más de cinco mil cráteres en las vías. "Uno sale y encuentra orificios de todos los tamaños, incluso en las carreteras principales, esto es un verdadero dolor de cabeza", añadió.



A diario por lo menos 20 accidentes se registran en Santa Marta, la principal causa son los huecos y los más perjudicados; los motociclistas quienes muchas veces por intentar esquivarlos, se caen o son embestidos por un carro que va en el otro carril.



Carlos Urieles, permaneció casi dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de tropezarse con un enorme cráter en la Avenida del Libertador mientras se transportaba en su motocicleta. "Era de noche y el sector estaba oscuro, así que no había mucha visibilidad y no pude evitar caer de la motocicleta y sufrir multiples golpes en el cuerpo y un trauma craneoencefálico severo", indicó.

Denuncian que hace más de seis años no se destinan recursos para el reparcheo de la arteria vial. Foto: Roger Urieles Velásquez

Algunos samarios, como Erwin Padilla quien durante más de 25 años se dedicó al oficio de taxista, no tuvo otra opción que retirarse y dedicarse a otra actividad. Cuenta que al terminar una jornada no podía dormir por los dolores en la columna y la cadera producto de los multiples huecos que tenía que atravesar en el carro diariamente.



"Manejar en esta ciudad es un martirio, no hay por donde coger porque las calles no sirven por falta de mantenimiento", añadió.



Los conductores de transporte público se preguntan qué se está haciendo con los recursos de la sobretasa de la gasolina que deben ser destinados en el mejoramiento de las vías. Denuncian que hace más de seis años no se destinan recursos para el reparcheo de la arteria vial.



De hecho la última vez, la inversión fue realizada por los mismos taxistas quienes recolectaron dinero de manera voluntaria para reparar los huecos más grandes que le estaban ocasionando perjuicios.



Distrito promete inversión

Este año, los conductores de taxi se estaban uniendo para hacer nuevamente 'vaca' y mejorar el estado de las calles, sin embargo, interrumpieron la iniciativa ante el anuncio de la Secreraría de Movilidad de iniciar en enero el arreglo de la malla vial.



"Hay disponible 10 mil millones para inversión en mejoramiento de las placas, pero antes estamos realizando un conteo de los huecos para ubicar las zonas más críticas y priorizarlas en el plan de intervención programado", precisó Ernesto Castro, director de la dependencia distrital.



En esta campaña que lidera la Alcaldía, se ha solicitado el apoyo a la ciudadanía para que a través de fotografías y vídeos reporten los huecos que más les preocupan.

"Con base en el levantamiento que estanos haciendo en vías principales, hasta el momento deben ser intervenidas 875 placas, no obstante seguiremos con el diagnóstico para utilizar los recursos eficientemente", puntualizó.