Los eventos navideños se vivirán desde las casas en el Eje Cafetero

Aunque las luces no se apagarán del todo, los principales eventos que se realizaban en la región no se llevarán a cabo para evitar las aglomeraciones y la propagación del covid-19 en los departamentos del Eje Cafetero, que por estos días registran la mayor cantidad de contagiados como en Caldas y Quindío.



Uno de los eventos más reconocidos de la región que no se realizará este año será el tradicional Festival de Velas y Faroles de Quimbaya, Quindío. Hace tan solo unos días, el alcalde de este municipio, Abelardo Castaño Marín, informó que después de consultar con el ministerio de Salud y el ministerio del Interior se tomó la decisión de cancelar la edición número 38 del concurso.

“Su municipio no cumple con los criterios de coordinación establecidos por el Gobierno. En este sentido se recuerda que no están permitidos los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas. Para el ministerio de Salud su municipio se encuentra en afectación alta desde el 12 de noviembre”, le advirtió el Ministerio al alcalde de Quimbaya.



Aunque el evento no se realizará como se venía dando hace casi 4 décadas, los organizadores quieren mantener la esencia del festival que se remonta a la tradición cultural de los quimbayunos, quienes elaboran sus propios faroles con cartulinas y papeles de colores en homenaje a la virgen.



Lo que conservará la edición 38 serán los faroles pero no se tendrá concurso, ni jurados ni turistas. La presidente de la fundación de Velas y Faroles de Quimbaya, Nini Johana Ospina, señaló que “vimos que la actual Administración estaba un poco quedada con el evento y nosotros empezamos a convocar a las personas para buscar soluciones y la gente empezó a encontrar alternativas como poner las velas y faroles en sus ventanas, balcones y jardines”.



Enfatizó que el festival sí se realizará pero sin turistas: “No habrá esa manifestación ostentosa donde todas las calles se alumbran y había más de 25 mil faroles encendidos y artistas alrededor. La misma comunidad no quiere dejar apagar la luz, pero también se quieren cuidar. Nosotros como fundación teníamos material del año pasado y lo repartimos entre la comunidad”.



El Parque Nacional del Café en Montenegro, Quindío, tampoco tendrá su evento tradicional para los días del alumbrado donde se reunían más de 5 mil personas cada día. Pese a que decorarán el parque temático, seguirán manteniendo sus medidas de bioseguridad que no permiten el ingreso de miles de personas al mismo tiempo.



En Armenia, el parque de la vida, que por años fue decorado con alumbrado temático por la Empresa de Energía del Quindío (Edeq), este año no tendrá decoración navideña. Según explicaron las directivas de la compañía, esto se debió a dos razones:“El proceso de contratación de la producción del alumbrado navideño lo iniciamos en mayo de 2020, fecha en la que la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia no tenía el comodato del parque, entonces no sabíamos si podíamos hacer el alumbrado allí. Y el segundo fue por el covid-19 y el riesgo de las aglomeraciones”.

No obstante, la Edeq decidió iluminar otros espacios de la ciudad como calles y parques públicos como Los Fundadores y el parque Sucre donde instaló luces y figuras navideñas.



En Pereira también se instalarán figuras navideñas como árboles, papá Noel, entre otros, que estarán adornando algunos parques de la ciudad y en la plaza de Bolívar. Se iluminarán los sitios más concurridos de la capital risaraldense como las vías principales, parques, plazoletas y demás.



En cuanto a Caldas, una de las fiestas de velitas más esperadas es la tradicional Noche del Fuego de Salamina, en la cual se alumbran las calles de este municipio –patrimonio inmaterial de la Nación– con cerca de 50.000 faroles. Este evento se celebra cada 7 de diciembre y, antes de la pandemia, reunía a un importante número de turistas para disfrutar de los paisajes y la arquitectura.



Para este año no habrá chirimías en las calles ni concierto de cierre, será un encuentro virtual para evitar aglomeraciones. Sin embargo, la tradición de llenar las calles de faroles de tamaño real y con diferentes figuras seguirá en pie.



“Queremos fortalecer nuestras tradiciones, pero en concordancia con el manejo de la pandemia. La idea es que la gente decore sus sectores, pero no se mueva más allá de su cuadra, para esto les estamos dando insumos para que preparen natilla y buñuelo y lo compartan únicamente con los vecinos cercanos”, indicó Astrid Daiana Agudelo, directora de la Casa de la Cultura de Salamina.



Las actividades culturales que no se podrán vivir como de costumbre serán transmitidas a través del canal regional, al igual que el show pirotécnico. Por motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona del municipio, también hay concurso de fotografía y cuento.



“Como promoción para el destino, que era muy visitado en esta época, tendremos una plataforma interactiva inmersiva de 360 grados. Allí se podrán conocer varios lugares emblemáticos del municipio. También tendremos exposiciones artesanas y artistas plásticos como una medida de reactivación económica”, apuntó Agudelo.



Son varias las organizaciones y los artesanos que trabajan en la elaboración de los faroles que darán brillo a la ‘ciudad luz’. Entre ellos mujeres cabeza de hogar de la Fundación Escuela Taller.

EJE CAFETERO