Los desafíos que tiene el nuevo alcalde de Armenia

Después de casi cinco meses de interinidad, los armenios están a la expectativa de cómo gobernará el economista y exconcejal de Armenia por el partido Liberal, Óscar Castellanos Tabares, elegido el jueves pasado por el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, para que dirija los destinos de la capital quindiana hasta diciembre del próximo año.

Entre sus principales retos está el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la contribución de valorización, las finanzas y la seguridad del municipio, y proyectos que han causado polémica como las obras en la antigua estación del Ferrocarril o la relación con el gremio de los constructores.



Además de recuperar la confianza que los habitantes de la ciudad han perdido en sus gobernantes, como el mismo Castellanos lo reconoció, ya que los últimos dos alcaldes están en prisión, ambos por un presunto desfalco al erario, exactamente por un posible desvío de al menos 14.000 millones de pesos, que los armenios sacaron de sus bolsillos para financiar las obras de valorización.



“Hay un responsabilidad de recuperar la confianza y la credibilidad de los armenios, es una tarea muy difícil pero lo haremos. Vamos a trabajar en los temas álgidos como POT, valorización, plan de desarrollo al que le daremos continuidad y miraremos en qué va su ejecución”, así lo expresó el nuevo mandatario.



Un habitante de Armenia, Jorge Leonardo Echeverri, señaló que lo primero que esperamos los armenios del nuevo mandatario es que “no sea corrupto como sus antecesores, y que sepa invertir y que sepa pensar en el pueblo y en las necesidades prioritarias de la ciudad”.



Quizá uno de los temas más controvertidos será la contribución de valorización que ha generado incertidumbre en la ciudad pues muchos armenios no saben si seguir pagando o suspenden sus cuotas, tras conocer que sus dineros fueron a parar a las arcas de particulares en lo que se conoció como el ‘carrusel’ de contratos y que puso tras las rejas a siete funcionarios públicos además de contratistas e interventores.



Varios concejales han pedido frenar ese cobro y gestionar recursos de la nación para terminar las obras sin embargo en la administración municipal se ha hablado incluso de cobros coactivos para quienes no cancelen los recursos que deben.



De ahí que Castellanos expresó que lo primero que hará será revisar la situación actual de esta contribución teniendo en cuenta los diagnósticos que elaboró el alcalde encargado, Álvaro Arias Young, a quien invitará a trabajar en su administración. “En la medida en que encaucemos este proyecto y que empecemos a ver las obras que la gente ya pagó, muchos ya pagaron el 100 por ciento, ahí empezamos a recuperar la confianza”,



Cabe recordar que de las 10 obras que se financiarían con la contribución de valorización solo se han entregado tres, otras tres fueron suspendidas por el ex alcalde Carlos Mario Álvarez, (detenido en la cárcel La 40 de Pereira), otra obra avanza en un 45 por ciento y las otras tres estaban por iniciarse este año.



El presidente de Camacol en el Quindío, Cesar Augusto Mejía, manifestó que el alcalde llega a un municipio con grandes dificultades pero “tenemos que buscar que él haga lo mejor posible en su gobierno, y uno de los problemas más complejos y que puede llevar a la quiebra al municipio es la valorización, tenemos unos contratos que hay que caducar, unas obras que no se hicieron, unas deudas muy grandes en los bancos y hay que continuar con el proceso de construcción”.



Otro de los temas que más alarma a los ciudadanos es la seguridad en el municipio por lo que el mandatario señaló que se reunirá con el comandante de Policía del Quindío, el coronel Luis Hernando Benavides, “y vamos a evaluar con la Gobernación del Quindío los temas de seguridad, hay una preocupación enorme en ese tema, pero la tecnología será vital en ese tema, como la implementación de cámaras de seguridad y buscaremos que haya más pie de fuerza en la ciudad”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO