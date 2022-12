La tradición navideña del Pesebre y las novenas ha permanecido intacta y con fuerza en algunas familias del Eje Cafetero. Sin embargo, hay una mujer muy particular en Manizales, quien vive con mucha pasión su amor por este retrato del nacimiento de Jesús: tiene más de 500 pesebres en la colección que exhibe al público por primera vez.



Se trata de María Clemencia Mejía, una enfermera pensionada que ha dedicado los últimos 35 años de su vida a coleccionar pesebres de todo tipo de color, tamaño, diseño y material. Calcula, por las fotos que ha tomado, que son 500, pero asegura que ya perdió la cuenta.



“Esta afición la tengo desde la niñez, mi familia hacía pesebres enormes en todo el patio y esa tradición me gustó. Hace 35 años compré el primero y de ahí en adelante no he parado”, le narró Mejía a El Tiempo.



Pesebres transparentes, totalmente blancos, al interior de bolas de cristal, con movimiento, recreando personas afro, indígenas, esquimales, peruanos, mexicanos, para colgar en paredes, o con imanes para nevera, de sal, de parafina y de tagua. Todos son suyos y, la mayoría, hechos por artesanos colombianos.



“A dónde voy y veo uno lindo, lo compro, porque es lo que me apasiona. Antes los sacaba y organizaba todos en mi apartamento, pero ya no me cabían, así que busqué a donde irme y en la cooperativa de la que soy afiliada me dieron la oportunidad. Ahí pueden ir a visitarlos todas las personas que quieran”, agregó.



Seis días tardó el trasteo y la organización de cada uno de los pesebres que ya pueden conocer los manizaleños sin pagar nada. “La verdad me siento muy orgullosa de esta colección, es mi gran trabajo de los últimos años”, dijo Mejía.



Por el momento, serán exhibidos hasta el nueve de enero, día en que culmina la Feria de Manizales. Hasta final de año se podrán apreciar de 9 a 11:30 de la mañana y de 1:00 a 4.30 p.m.



Durante las ferias será únicamente de 9 a 12:00. Quienes quieran conocer la colección podrán acercarse a la Cooperativa Nacional del Seguro Social – Cooptraiss, sus aliados en este sueño de compartir con muchas personas su gran pasión.



El lugar está ubicado en el centro de la ciudad, sobre la carrera 23, en el séptimo piso del banco Caja Social, el edificio contiguo al Banco de la República.



Del otro lado de la región, el protagonista fue un pesebre cuyabro en vivo e itinerante que recorrió durante varios días los barrios de Armenia; este es la sensación entre los menores de la capital. La obra de teatro estuvo inspirada en el nacimiento del Niño Jesús, pero también tenía un estilo que incluía elementos de la idiosincrasia de los armenios.



Aunque la narración la realizó un culebrero- personaje de la cultura cafetera- se conservaron los hechos que marcaron la historia original del nacimiento de Jesús en un pesebre, en Belén, la llegada de los reyes magos, la aparición del ángel Gabriel a la Virgen María para anunciarle que sería la madre del hijo de Dios, entre otros momentos que se recrean en las épocas navideñas.



En total son 15 personas que hicieron parte de esta puesta en escena organizada por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia (Imdera) y que llegó a más de 2.000 personas de las comunas de la ciudad.



Los recorridos comenzaron el 10 de diciembre en diferentes barrios y terminaron el 24 en el barrio Santander. Cada día realizaron tres pesebres en vivo y algunas veces coincidían en los mismos sectores con las caravanas navideñas donde se repartía natilla y buñuelos por parte de la Alcaldía de Armenia.



“El propósito fue ofrecerles diversión a los niños de los barrios más apartados, a los que nadie llega normalmente. Quisimos mostrarles a los menores lo que es la novena, pero con elementos nuestros de la cultura quindiana para que sea más amena para ellos. Les llevamos dulcecitos y hubiéramos querido darles más cosas, pero los recursos no alcanzan. Lo importante es que les llevamos un rato de alegría”, señaló Wilson Herrera Osorio, director del Imdera.



Herrera agregó que “los adultos somos los responsables de inculcar en los menores estos encuentros que fomentan la paz, la solidaridad y el disfrute en una época de recogimiento y reflexión, y qué mejor forma que hacerlo a nuestra manera, a la manera cuyabra”.



En la plaza de Bolívar del municipio de Calarcá también se realizaron novenas con un pesebre en vivo. El grupo Teatro Libre de Calarcá (TLC) fue el encargado de la puesta en escena que recreó el nacimiento del niño Jesús. Este grupo artístico estuvo conformado por jóvenes de la localidad.



Los niños acudieron cada tarde, desde el 16 al 24 de diciembre a las funciones organizadas por la Alcaldía de Calarcá.



El alcalde de esta población, Luis Alberto Balsero Contreras, manifestó que “tenemos la prioridad de fomentar la unión familiar y la preservación de la tradición de los abuelos y qué mejor manera que trabajando este anhelo mediante la lectura de la novena de aguinaldos”.

María Clemencia Mejía es la propietaria de una colección de más de 500 pesebres en Manizales. Foto: Jhon Jairo Bonilla

