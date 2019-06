Los avances y retos de Colombia en protección de menores

A raíz del artículo titulado ‘Solo Venezuela supera a Colombia en cifras de asesinatos de niños’, publicado el domingo pasado por EL TIEMPO, con base en un informe de la ONG Save the Children, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, le envió una carta a este diario en la cual subraya que en dicho artículo se omitieron datos y avances “que afectan la presentación de una fotografía objetiva de la realidad a los lectores”.

Pungiluppi afirma que hay “indicadores en los que Colombia ha alcanzado importantes logros en los últimos años”, algunos de ellos “reconocidos por la misma ONG en el informe”, entre los cuales se destacan “la disminución de la tasa de partos en mujeres jóvenes entre 2000 y 2016 en un 42 %; en la tasa de trabajo infantil, en cerca de 61 % y en el número de homicidios en población entre 0 y 19 años, del 37 % (ambas en el mismo periodo)”.



Y añade que “estos avances llevaron a Colombia a pasar en la última medición del índice de ‘prevalencia alta’ de peligros para la niñez a ‘prevalencia moderada’ ”. Es decir que hoy, el país es un lugar en donde están en riesgo “algunos de los niños”, pero ya no “muchos de los niños”, según el informe de la ONG, titulado ‘Construyendo una vida mejor con la niñez’.

Dicho estudio, que evalúa los factores que golpean la infancia en el mundo, utiliza ocho parámetros que miden desde la salud y malnutrición hasta el desplazamiento forzado y los homicidios que sufren los niños. Y, en ese informe, Colombia ocupó el puesto 7 del ranquin de los países latinoamericanos que más progresaron.



En el escalafón mundial, el país aparece en el puesto 118 entre 176. El primer lugar (puesto 1, niñez mejor protegida) lo tiene Singapur.



“Entendemos la necesidad de analizar la situación del país en términos de asesinatos de menores de edad, máxime después de una noticia tan dolorosa como la del cruel asesinato de Diana Tatiana en Buenaventura”, pero “el haber seleccionado un indicador de ocho que componen un índice, sin embargo, comprometió la validez estadística de las cifras”.



En el caso de la violencia contra los niños, la ONG reconoció a Colombia como uno de los países con mayor progreso en esta materia. “Fuimos el tercer país con la mayor disminución en el número de homicidios de población menor de 19 años en los últimos 16 años, después de China e India”, destacó la directora del ICBF.

El mismo informe de Save the Children, sin embargo, indica que, detrás de Venezuela, Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de asesinatos de menores (cifras del año 2016). Y fuentes de Medicina Legal le confirmaron a EL TIEMPO que solo entre enero y abril de este año se presentaron 213 asesinatos de menores, con lo cual el país tiene hoy un promedio de 53 casos por mes, o uno cada trece horas y media. Y si bien Save the Children destacó los avances de Colombia en este tema entre el 2000 y el 2016, también alerta que las tasas de homicidio infantil son “muy altas” en Venezuela y Colombia.



Al respecto, Pungiluppi anotó que las cifras que utiliza el informe “son estimaciones estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y que “para efectos de comparabilidad entre países manejan intervalos de confianza mucho más amplios que las fuentes oficiales”. Agrega que para el año 2016, “el Instituto de Medicina Legal maneja una cifra de 1.581 homicidios en población de 0 a 19 años”, lo que da una tasa cercana a 10 casos por cada 100.000 habitantes en esa franja de edad, y no los 20,6 que pone el informe de la ONG.



“Reconocemos los retos enormes que enfrenta el país para garantizarles a nuestros niños, niñas y adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos”, dice la directora del ICBF en otro aparte de su carta. Y uno de ellos es el desplazamiento forzado. Con casi ocho millones de desplazados, muchos de ellos niños. Más del 80 por ciento de los desplazados en América Latina son de y viven en Colombia, subraya la ONG.



En un cuestionario que voceros del ICBF les respondieron a EL TIEMPO, estos dijeron que para seguir mejorando en garantizar que los infantes tengan un desarrollo digno y adecuado, la entidad está reformando su modelo operativo de las Defensorías de Familia. “Estas tendrán más herramientas de inteligencia, serán más especializadas y trabajarán con protocolos más estandarizados”, manifestaron. Añadiendo que Colombia será el cuarto país de A. Latina en formar parte de la Gran Alianza Global contra la Violencia Infantil, un grupo de países que buscan acelerar el cumplimiento del ODS 16, un acuerdo para reducir la tasa de homicidios mediante la adopción de experiencias internacionales exitosas. “Con la entrada a este pacto, el país envía un mensaje al mundo de que priorizará este objetivo, y que está dispuesto a rendir cuentas sobre sus avances”, destacaron los voceros del ICBF.



