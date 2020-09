Los avances en salud y calidad de vida de la mujer indígena en Guainía

En Guainía, el 83 por ciento de la población es indígena. De esa porción un 60 por ciento corresponde a afiliados de la EPS Coosalud, que ya completa cuatro años de operación en ese departamento.



En ese trasegar, las mujeres de distintas etnias han representado un factor relevante para las estrategias que ha desarrollado la EPS. Por eso, a propósito del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 05 de septiembre, la entidad de salud presentó un balance de sus labores en esta zona del país.

Según Coosalud, su propósito es ofrecer acceso a la salud para esta población sin vulnerar las creencias ancestrales propias de estas comunidades. Por eso, dice, se ha realizado una articulación para que accedan también a la medicina occidental.



El caso de la mujer indígena, por ejemplo, la entidad de salud asegura que "se han logrado identificar caminos comunes, generando sinergia con sus tradiciones culturales, todo enfocado hacia la construcción y el mejoramiento de su calidad de vida".



“La EPS se ha mantenido firme en el respeto por la medicina tradicional, por ejemplo, con el trabajo de las parteras y la tradición de las mujeres en el proceso de gestación. Se han implementado programas para las mujeres gestantes basados en su cultura y prácticas ancestrales”, afirmó Indira Lagarejo Alba, asistente de Servicio de Salud de Coosalud Guainía.



Esa coexistencia ha sido fundamental. Durante la coyuntura por la pandemia del covid-19, según Coosalud, "los indígenas tienen la libertad de ingerir sus hierbas como mecanismo de prevención de la enfermedad, haciendo honor a sus conocimientos heredados de generación en generación".



Eso, aclara, "como complemento al tratamiento médico y a las estrategias de vigilancia epidemiológica que adelanta la EPS".

Encuentro con parteras y médicos tradicionales

La Secretaría de Salud de Guainía, en el marco de las acciones de salud pública desarrolladas en coordinación con Coosalud, creó el Proyecto de Salud Indígena, cuya principal estrategia es la realización de un encuentro departamental con médicos tradicionales y parteras.



El objetivo es propiciar espacios de intercambio entre la medicina tradicional y la occidental, para mejorar las condiciones en la prestación de los servicios de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, a través de un enfoque diferencial, étnico e intercultural.



“Se ha evidenciado que desde el inicio de estas capacitaciones con las parteras se ha disminuido la mortalidad de los neonatos. Ahora, estos fallecimientos se dan por causas ajenas a una atención no oportuna, gracias a la política de prevención con ellas, quienes nos han apoyado en los lugares donde no hay centros de salud”, explicó Norma Parra Lemus, directora de la Agencia Coosalud Guainía.



Esta iniciativa, asegura Coosalud, ha tenido resultados concretos: "durante el primer año de implementación de la estrategia, en la zona de Caño Bocón hubo 32 partos atendidos por parteras, 19 por las familias y solo dos por las instituciones de salud. Todos los nacimientos fueron exitosos y no hubo muertes neonatales", se lee en una comunicación oficial.

ELTIEMPO.COM