'El Satánico' y otros asesinos seriales en la historia de Colombia

Archivo particular

Pedro Alonso López, conocido como el ‘Monstruo de los Andes’, violó y asesinó a más de 300 menores en un recorrido que hizo por Colombia, Perú y Ecuador. En este último país, López fue capturado en 1980. Allí confesó dónde se encontraban los cadáveres de 57 de sus víctimas y aseguró que había violentado, por lo menos, a 110 niños. El ‘Monstruo de los Andes’ estuvo preso hasta el año de 1994. Luego, fue extraditado a Colombia por petición de un juzgado de El Espinal, Tolima, ya que en su contra había una orden de captura por haber violado y asesinado a once menores en ese municipio. Tras su llegada, en 1997, lo declararon inimputable (es decir, que no era consciente de sus actos), salió de la cárcel y, desde entonces, no se conoce de su paradero.