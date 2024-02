Los 40 carrotanques enviados a Uribia, La Guajira, para mitigar la sequía están parados

La aparente parálisis de los 40 carrotanques que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) dispuso para la distribución de agua en las zonas vulnerables del municipio de Uribia, en medio de la sequía, ha generado indignación.



Al parecer, desde su llegada se encuentran sin uso, según denuncian ciudadanos.



Los carrotanques se encuentran en una base militar de Uribia a la intemperie expuestos al sol y a la arena, en una zona en donde la velocidad del viento es el doble del promedio mundial y la radiación mundial es 60 por ciento superior a otras zonas del planeta.

Sin embargo, en redes sociales se han visto imágenes de los nuevos vehículos entregando agua en la zona urbana de Uribia y en algunas comunidades indígenas.



Como ‘el espejismo mágico de La Guajira’ así catalogó la Asociación Shipia Wayú peticionaria de las medidas cautelares para el pueblo wayú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presencia de estos 40 carrotanques, al tiempo que denunciaba la muerte de otro menor por hambre y sed.



“El espejismo mágico de la Guajira… Las supuestas soluciones que muestran como cumplimiento de lo ordenado en sentencias judiciales tan solo son eso, un “ESPEJISMO” para distraer a la CIDH, Corte Constitucional y una gran burla para los Wayú que somos beneficiarios de la Protección Constitucional. Además de ser las víctimas de toda esta tragedia humanitaria que sigue cobrando vidas de los niños y niñas”, indicó Shipia Wayú.

Uno de los afectados en su operación por la falta de agua potable en Uribia es el Banco de Alimentos de La Guajira

El cuestionamiento de la Asociación fue más allá al comparar el trabajo del actual Gobierno con los diferentes programas que adelantaron en su momento los dos últimos expresidentes para solucionar la problemática del agua en las comunidades indígenas.



“Llámese como lo quieran llamar: Wüin Ülees, gobierno de Gustavo Petro; Guajira Azul, Iván Duque; y la Alianza por el Agua y la vida en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sigue siendo lo mismo, un pretexto para ejecutar la corrupción”, expresaron en las redes sociales de la Asociación Shipia Wayú.



El espejismo mágico de la Guajira…

Uno de los afectados en su operación por la falta de agua potable en Uribia es el Banco de Alimentos de La Guajira, cuya directora Rebeca Badillo, afirmó que esperaban con gran expectativa la llegada de estos vehículos.



Sólo es uno de sus programas, atienden diariamente en comedores entre 150 y 160 menores, por lo que semanalmente entregan en cada comunidad en donde funcionan cuatro botellones de agua potable desde Riohacha para preparar alimentos, aparte del agua que se requiere para lavar los platos.



“El cuello de botella que tenemos en el proyecto ‘Alimentos para todos’ es el agua, de nada me sirve que apoyen un comedor si la gente no tiene agua. Me dan los alimentos y me toca buscarla para preparar la comida de los niños”, puntualizó Badillo.



Explica que las comunidades a la que le prestan servicios están desesperadas por la falta de agua, “unos decían que buena intención del Gobierno, pero, no se fijaron que esos camiones no podían pasar para la Alta Guajira, otros me dijeron ¿Qué de dónde van a sacar el agua? Esta es la realidad que tenemos que afrontar no es nada político ni cuestionable”.



Por su parte, el senador guajiro Alfredo Deluque, uno de los que cuestionó la llegada de estos vehículos indicó que “tal como lo advertí en su momento, los carrotanques que enviaron a La Guajira desde la UNGRD, no tienen agua para surtirlos, ni combustible, ni conductores que conozcan la Alta Guajira. Si planificamos, las inversiones que lleguen, pueden impactar mejor a su población, pero si eso no se hace, los resultados no van a ser los mejores”.

Las autoridades no dan respuesta sobre el uso que se le ha dado a estos vehículos tras su llegada a Uribia el 20 de enero, la cual estuvo acompañada de una gran celebración. Lanzaron varillas al aire e hicieron una caravana para recorrer las principales calles de la ciudad, encabezada por el vehículo del Cuerpo de Bomberos en donde se desplazaban las autoridades.



En esa oportunidad, el alcalde de Uribia Jaime Buitrago, agradeció a Dios “por darnos la sabiduría y la oportunidad de gestionar esto ante la UNGRD con la finalidad de mitigar la temporada de sequía y los efectos del Fenómeno de El Niño, con ese fin emprendimos esa tarea. Gracias al subdirector por su disposición y ayuda para que hoy este sueño se esté materializando en el municipio”.



A pesar de esto, todo parece indicar que las cosas cambiaron. “No están a disposición de la alcaldía. No hay entrega oficial y no va a haber. Eso lo va a manejar la misma Unidad de riesgo bajo una matriz de priorización”, señaló a El Tiempo el secretario de Gobierno de Uribia René Lindarte.

En una entrevista al Semanario Guajiro, el alcalde indicó que los carrotanques viajarían todos los días a la ciudad de Riohacha a cargar agua para abastecer a las comunidades indígenas y al terminar la jornada debían permanecer guardados en el batallón de Uribia.



La semana anterior, la UNGRD dio a conocer la convocatoria abierta para hombres en los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha con experiencia en conducción de camión para hacer parte de la ruta del agua, que abastece de este líquido a las comunidades de La Guajira. Para esta convocatoria, la entidad solicita que los aspirantes tengan licencia de conducción tipo C2.



El Tiempo estuvo tratando de obtener un pronunciamiento por parte de la UNGRD y la coordinadora de Gestión de Riesgo y Desastres del municipio de Uribia, sin obtener ninguna respuesta.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha