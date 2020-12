Los barrios de Cartagena con ley seca y toque de queda por coronavirus

El exclusivo sector de Manga encabeza la lista de 11barrios que el Distrito priorizará para contener el avance de la pandemia por coronavirus y evitar un rebrote en plena temporada decembrina.



El alcalde de Cartagena, William Dau, a través del decreto 1473 del 30 de noviembre del 2020 estableció el toque de queda y la ley seca en 11 barrios de la ciudad donde se elevaron las tasas de contagios.



El fin de semana se dispararon los contagios en la ciudad:



El sábado se registraron 406 casos positivos y el domingo el Instituto Nacional de Salud reportó 272 caos.



Las cifras más altas de la pandemia por coronavirus en Cartagena luego de la reapertura general del comercio que se llevó a cabo el pasado primero de septiembre.



Los otros barrios, denominados zonas de cuidado especial son Blas de Lezo, San Fernando, Manga, El Pozón, Los Alpes, Olaya Herrera, Ternera, Las Gaviotas, Nuevo Bosque, Zaragocilla y El Campestre.



Este fin de semana la ciudad además presentó la tasa más alta de muertes desde la reapertura con 7 muertes por el virus (1 el sábado y 6 el domingo).



alcalde de Cartagena @daulaw declarará el toque de queda y la ley seca ante el aumento de la Pandemia. En vídeo, sepelio masivo de un policía por las calles de la ciudad sin distanciamiento social. @ELTIEMPO @ColombiaET @Fruizgomez @MinSaludCol @IvanDuque pic.twitter.com/ydkJgUAYBQ — John (@PilotodeCometas) November 30, 2020

En estos 11 barrios está prohibida la circulación de personas entre las 9 pm y las 5 am.



En estas zonas especiales queda restringida la circulación de público para locales y actividades de comerciales entre las 8 pm y las 6 am, con excepción de las compras domiciliarias y plataformas.



Además, está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios comerciales en el horario comprendido entre las 8 pm y las 6 am.



El Distrito aún no restringe el uso de las playas. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El decreto es la respuesta del Distrito a la amenaza de un rebrote de la pandemia: el pasado viernes también fue una fecha crítica porque se presentaron 289 casos positivos y dos muertes.



El jueves anterior el Instituto Nacional de Salud reportó 260 casos y una persona muerta.



“En la última semana se dieron 2.200 casos aproximadamente, de domingo a domingo, esto nos dio una media de 290 casos diarios. Si llevamos este número de positivos y lo multiplicamos por 4 personas que aproximadamente giran alrededor de estos contagios, el número que estamos obteniendo de infectados, que no significan necesariamente positivos pero si contagiados, es una cifra muy elevada y peligrosa para una ciudad como Cartagena”, señaló en entrevista con EL TIEMPO el médico epidemiólogo, Rubén Sabogal, integrante de la mesa de la salud en Cartagena, y de los sabios que combaten la pandemia.



El miércoles también hubo una cifra preocupante con 253 casos y cinco fallecimientos. El martes fueron 191 casos positivos y 3 muertes, y el lunes 23 de noviembre las autoridades de la salud reportaron 173 casos positivos y 3 muertes.



"La velocidad de contagio en Cartagena es bastante alta", señala el médico epidemiólogo, Rubén Sabogal.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas