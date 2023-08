Doña Marcela Arteaga y Leonardo Arrieta se quedaron esperando la llamada de su hijo el médico Edwin Arrieta Arteaga, la misma que puntualmente le hacía a sus padres todos los días sin importar el lugar donde se encontrara.



(Además: Rescató a un perro que un taxi arrastraba con una soga en plena vía de Cartagena)



Comunicarse con su hijo era algo sagrado, así los acostumbró desde que abandonó a su natal Lorica para iniciar estudios de medicina en Barranquilla y lo continúo haciendo desde Montería, otras ciudades de Colombia y los países que acostumbraba a visitar por efecto de su trabajo y como turista.

Montería fue la ciudad donde se radicó Edwin Arrieta Arteaga y desde la capital de Córdoba tenía su centro de operaciones que gracias a su profesionalismo lo llevó a recorrer el mundo, alcanzando un reconocimiento como Médico y Cirujano Plástico Reconstructivo.

Conmoción en Córdoba



La semana pasada Colombia, Córdoba, pero en especial Lorica, su tierra natal se conmocionó con la noticia sobre su muerte en la isla turística de Koh Pha Ngan, donde tuvo un encuentro con Daniel Sancho, de origen español, con quien al parecer sostenía una relación sentimental.



(También: Refuerzan seguridad en Barranquilla ante posible retaliaciones de bandas criminales)



Fue esta persona quien terminó confesando que lo había asesinado y desmembrado, esparciendo las partes de su cuerpo en diferentes lugares de la isla y en especial en un basurero donde algunos restos fueron encontrados por trabajadores.



“Como las malas noticias son las primeras que saben, la que tenía que ver con su muerte viajó veloz hasta Lorica y entonces su tierra comenzó a llorar a su hijo ilustre.

Su historia



Edwin Arrieta Arteaga era hijo de Leobaldo Arrieta, un padre de extracción humilde, quien desde muy joven se dedicó y durante gran parte de su vida se dedicó al arreglo de radios transistores y televisores.



Su madre, Marcela Arteaga se dedicó a la docencia y hoy disfruta de su pensión.



Fue precisamente gracias a ese oficio de radiotécnico que logró sacar adelante a su hijo Edwin, al igual que a su hermana.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta Arteaga, médico colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Istock y Twitter @edwinarrietaa

“Era la época del furor de la radio en Lorica y en la gran mayoría de las viviendas de Lorica y las poblaciones vecinas en el Bajo Sinú cordobés existía un aparato transistor, donde escuchaban las transmisiones del béisbol profesional, los campeonatos nacionales de la pelota caliente y las peleas de título mundial de boxeo de la época con los colombianos como protagonistas”, cuenta Deibys Palomino, amigo de la familia.



Anota que tener una radio en casa era casi que una necesidad y eso le permitía contar con una buena clientela, ya que nadie se quería perder de las narraciones y otras transmisiones de los locutores locales, de Bolívar, Sucre y locutores cubanos, señal que llegaba a través de la onda corta.

Estudiante ejemplar



Edwin Arrieta Arteaga hizo sus estudios primarios en el Instituto Ciudad Lorica -ICILI-, donde Tarcila Reyes, quien fue su profesora y rectora del colegio manifestó que gracias a sus cualidades como estudiante se ganó la matrícula de honor.



El bachillerato lo hizo en la Normal Santa Teresita de Lorica y cuando se graduó le dijo a sus padres que quería estudiar medicina.



(Lea: El mensaje del jefe de Los Costeños tras asesinato de su padre: ‘Una provocación más’)



“Con el esfuerzo más grande lograron costearle los estudios y en ocasiones pasaban muchos trabajos para enviarle los alimentos, pero se hizo profesional de la medicina”, dijo su amigo Deibys Palomino.



Posteriormente viajó a Argentina donde se especializó en Cirugía Plástica, labor que ejercía desde Montería, con viajes constantes a diferentes partes del país y del extranjero, en especial a Chile, donde su reputación como profesional era reconocida.



“Nunca dejó de visitar a sus padres en el barrio Cascajal donde nació y creció”, indicó.

Que pague cárcel



La familia del médico - cirujano plástico, Edwin Arrieta Arteaga pidió a las autoridades que juzgan a Daniel Sancho por la muerte de su hijo y hermano, que no le den la pena de muerte al presunto asesino, pero que sí sea condenado y su reclusión se materialice en una cárcel de Tailandia, o Colombia.

Mi hermano era un excelente hijo, hermano, tío, extraordinario ser humano, noble, servicial, amable, atento, alegre, buen profesional, con muchos sueños y proyectos FACEBOOK

TWITTER

Darling Arrieta, hermana del médico asesinado, de la vocera de la familia se pronunció después de escuchar a Daniel Sancho, presunto responsable del homicidio decir cosas en contra de su hermano que estarían fuera de contexto.



Su voz es firme y clara, aunque no oculta su llanto. Expresa su dolor por la tragedia que enfrentan.



“Mi hermano era un excelente hijo, hermano, tío, extraordinario ser humano, noble, servicial, amable, atento, alegre, buen profesional, con muchos sueños y proyectos, el motor y sostén de la familia, desprendido de las cosas materiales, temeroso de Dios”, dice.



Afirma que los señalamientos de Daniel Sancho al decir que estaba como rehén de su hermano son un invento.



“Quiero que se haga justicia con el caso de mi hermano, porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie”, expresó.



“Que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, pero que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España. Mi hermano es la víctima y están tratando de darle un rumbo diferente a todo este horror. Él ya no se puede defender, no le puede refutar lo que está diciendo”.



“Esta persona es fría, no se siente acongojado, no se ve arrepentido de lo que hizo y además está inventando cosas. Nosotros somos muy creyentes y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios, los humanos no. Él tiene que pagar con cárcel lo que hizo, pero no con pena de muerte”, indicó.



Manifestó Darling Arrieta que su familia está pidiendo solamente dos cosas, primero la repatriación de los restos de su hermano y segundo que la justicia prevalezca durante la investigación, para que el castigo sea ejemplar.

No somos mafiosos



Dijo que la familia está destruida y ahora quieren enlodar su reputación y buen nombre afirmando desde España y Tailandia que son unos mafiosos y que tienen miedo.



“Somos una familia humilde, trabajadora, que hemos logrado salir adelante gracias precisamente al empuje de nuestros padres, quienes nos dieron una educación”.

Facebook Twitter Linkedin

La madre de Edwin Arrieta Arteaga es una profesora del departamento de Córdoba. Foto: Tomada de las redes sociales

“Yo los invitó a todos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a que vengan a Lorica, a mi casa y vean a dos señores de 76 años de edad, que en estos momentos parece que tuvieran 86 años, demacrados, acabados por el sufrimiento. Que vengan a Lorica y pregunten quién es nuestra familia y quién era mi hermano. No somos ningunos mafiosos”, manifestó.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho Bronchalo, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

Dijo además que a la familia les queda esperar que las cenizas de su hermano sean traídas hasta Lorica en Córdoba, para que su madre y su padre tengan un poco de paz cuando sepan que pueden visitarlo en el cementerio.



(Le puede interesar: Cayó alias ‘Guajiro’, disidente señalado de dirigir la masacre de 7 Policías en Neiva)



“Orarle, llorar, llevarle unas flores. Sería más duro no saber dónde se encuentran los restos de su hijo después de una muerte tan horrible. Mi madre pide solamente eso, que le traigan a su hijo para darle cristiana sepultura”, anotó.



La familia y amigos se han unido en oraciones, las banderas en Lorica permanecen a media asta y todos lloran al médico Edwin Arrieta Arteaga, quien se convirtió en un ejemplo para todos en el pueblo, que ayudaba a las comunidades sin importar su condición y raza.



“Era un hombre que entregaba su corazón y el alma por sus semejantes”, dijo su herma Daling.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Lea más noticias de Colombia aquí