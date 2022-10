Lorena Campo es motivo de inspiración para muchos colombianos, luego de comprar su primer carro vendiendo 'raspao', una bebida refrescante propia del Caribe colombiano que ayuda a calmar el calor, elaborada con hielo, esencias, leche condensada y frutas.



Tras lograr su sueño a los 27 años, Lore -como es conocida por sus familiares y amigos- lo publicó a través de su cuenta de twitter este sábado, sin imaginar que se volvería viral con más de 30 mil likes.

La idea surgió hace tres años, tras la muerte de 'Familia', como era conocido el único vendedor de este producto en Villanueva, al sur de La Guajira; y ella era una de sus principales clientas, en sus redes le rinde un homenaje.

"El señor falleció y a mí me encanta el raspao y siempre había querido tener una máquina para producirlo. Me surgió la idea, pero haciéndolo más grande, de fruta natural con una imagen no tan común", relata Lore.



Explica que junto con su hermano aprovechó que en su casa había un enfriador y comenzaron a producir su propio hielo y compró una máquina raspahielo por internet con un millón de pesos que le prestó su abuelo y logró que le prestaran un stand de madera, así nació 'Campo Ice', el cual comenzó a funcionar en octubre de 2019, en la puerta de su casa.



Con su mamá ensayó varias veces para sacar la receta de las esencias, no tenía idea de como hacerlo, pero preguntó y buscó tutoriales en internet, comenzando con cuatro sabores: tamarindo, maracuyá, kola y chicle.



"Iniciamos vendiendo raspao, que fue todo un éxito. Imagínate, de pasar el pueblo de comprar un raspao en mil pesos a 2.500 pesos, con una buena presentación en un vaso de 14 onzas y frutas naturales", indicó emocionada.



A la semana, se realizaron las elecciones locales a alcaldía y decidió montar su stand a la salida del colegio donde se llevaban a cabo los comicios con la intención de vender unos 100 vasos.

Facebook Twitter Linkedin

Lorena Campo de 27 años de edad logró montar un innovador negocios en Villa Nueva (La Guajira). Foto: Tomada de las redes sociales

"A mí me tocó correr a buscar vasos, pitillos y la leche condensada que pensé me duraría un mes, porque se me agotó todo ese día. Vendí 475 raspaos, hacían filas para comprarlo. Con la ayuda de mi mamá, mi hermano y una amiga logré organizarme y venderlo", sostiene esta profesional en mercadotecnia y relaciones internacionales.



En poco tiempo logró pagarle la plata a su abuelo y realizó un préstamo para comprar un carro en acero inoxidable, con el cual trabaja ahora en eventos y fiestas infantiles. También compró licores, los cuales incluyó en sus recetas, aprovechando la temporada decembrina.



Con la pandemia le tocó ofrecer raspao con domicilio gratis, desplazándose por todo el pueblo en una moto. Su faena iniciaba todos los días a las ocho de la mañana y terminaba a las ocho de la noche, por lo que asegura que compró el carro porque trabaja mucho.



Luego abrió su propio local, con un préstamo que le hizo su novio. Una trabajadora le robó su fórmula y le montó competencia, pero eso no la amilanó y la llevó a reinventarse creando los cholados de frutas, luladas y patillazos. Hoy cuenta con unos siete productos propios.

Estuvo ahorrando durante varios meses para su carro



Lore sostiene que durante meses ahorró para cumplir su sueño de tener un carro, la mitad del dinero lo pagó con sus ahorros y 15 millones de pesos que le regaló su papá, mientras que su abuela le regaló la plata del seguro.



El resto se lo debe al banco, que le hizo un préstamo a su papá, ya que ella no cuenta con vida crediticia.



Este domingo al despertar se dio cuenta que la publicación se había vuelto viral y que le habían crecido los seguidores en twitter e Instagram



"Me han colocado mensajes positivos y cosas obscenas. Yo solo me río, no me voy a desgatar respondiéndole a personas que no conozco. Hay gente que esta peleando unos con otros, y otros me preguntan por las franquicias", puntualiza Lore Campo.



Ahora su sueño es viajar el próximo año a Italia para realizar un curso de heladería artesanal italiana que dura dos años, con el fin de que seguir creciendo en su negocio.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha