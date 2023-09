Ante un grupo de simpatizantes de su campaña, Samuel Santander ‘Santa’ Lopesierra, cuya inscripción como candidato a la alcaldía de Maicao, fue anulada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que no se detendrá y que su proyecto político continúa.



“Quiero agradecer a Dios y a ustedes por su apoyo, a pesar de las adversidades. Sigan firmes en este respaldo irrestricto a la candidatura de su amigo Santa Lopesierra”, manifestó.



Aseguró que respeta la decisión tomada por el CNE, pero que no se va a someter porque cree que tiene el derecho a seguir trabajando por su pueblo.

El CNE asegura que tiene probado que Santander

Lopesierra se encuentra inmerso en la inhabilidad

“Vamos a pensar con cabeza fría, pero esta campaña no se rinde", dijo Santander Lopesierra, y aseguró que su proyecto político sigue adelante en la aspiración que tiene de llegar a la alcaldía de Maicao.



"Nada me va a hacer desfallecer de estas aspiraciones sanas, llenas de proyectos limpios y blindados contra la corrupción”, sostuvo, ‘El Hombre Marlboro' como es conocido. Indicó que seguirá galopando con su proyecto “nos van a derrotar en las urnas y no en documentaciones”, puntualizó.



La decisión del CNE puede ser apelada por

el candidato y se deberá conocer un nuevo fallo

El CNE revocó la inscripción de Samuel Santander ‘Santa’ Lopesierra, tras obtener la condena original y en físico que profirió la justicia de Estados Unidos contra el hoy candidato tras pagar 19 años de cárcel por narcotráfico.



En sus apartes, la CNE asegura que tiene probado que Lopesierra se encuentra inmerso en la inhabilidad contemplada en el artículo 122 de la Constitución Política, toda vez que fue condenado a través de sentencia judicial a pena privativa de la libertad el 6 de diciembre de 2007 (se cumple con el requisito de condena en cualquier tiempo), cuya sentencia fue proferida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.



Además, su condena obedeció al delito de narcotráfico, no a los delitos exceptuados en la regla que contiene la inhabilidad, esto es, aquellos delitos políticos o culposos y cuya sentencia se encuentra ejecutoriada.



La decisión del CNE puede ser apelada por el candidato y se deberá conocer un nuevo fallo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha