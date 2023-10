Marilyn Patiño: lo que se sabe del asesinato de su expareja Héctor Bonilla en masacre

Días antes de que el exesposo de la actriz Marilyn Patiño fuera asesinado en el norte del Cauca, este empresario se encontraba en Cali.

Bonilla iba a cerrar unos negocios y luego se dirigía a la finca ganadera que era de su propiedad, la cual está ubicada en Caloto, en el norte del Cauca. Viajaba a bordo de un vehículo con su actual pareja sentimental.



Fue antes de la noche del pasado 15 de octubre, cuando se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en el resguardo de López Adentro. Estaban en un cañaduzal y atados de manos.

Facebook Twitter Linkedin

Héctor Fabián Bonilla y Marilyn Patiño. Foto: Redes sociales

Ese día solo se logró la identificación de uno de los cádaveres, el de Álex Ricardo Barrera Acevedo, de 47 años. Según las autoridades, tenía antecedentes criminales por supuesta estafa y amenaza.



(Lea también: Elecciones 2023: atacan a disparos a candidata a la alcaldía de El Tambo, Cauca)



Familiares de Bonilla no se imaginaban que entre esas víctimas de esta nueva masacre en Caloto estaba él.



Solo se confirmó una semana después, el 24 de octubre, cuando la misma artista de la televisión colombiana informó que su expareja había sido asesinado y que era una de las cuatro víctimas de la masacre de la semana pasada.



Ese 24 de octubre, Bonilla iba a cumplir 44 años. La actriz dijo en redes sociales y llorando que su asesinato aún no es claro. Bonilla es el padre de sus dos hijos y con quien compartió ocho años de su vida, había sido asesinado de la forma más atroz posible.

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo de Héctor Fabián Bonilla fue encontrado cerca a Caloto. Foto: Archivo particular

“No sé qué pudo haber pasado, él se encontraba con sus amigos, con su novia”, agregó Marilyn Patiño.



La novia no habría estado con él cuando desapareció. Sobre el hecho, Patiño dijo que posiblemente ella tendría más información.



Bonilla sostenía una relación desde hace más de dos años y habría sido la última persona que lo vio vivo, según Patiño. “Debe saber más acerca del asunto”, señaló.



(Además: Red nacional de jóvenes le apuesta a la paz: se creó para acompañar diálogos con Eln)



"Vuela alto, papá Fabián, te llevamos en el corazón hoy en tu cumpleaños número 44, no hay palabras para describir el dolor", añadió Patiño.



La mujer dio a conocer esta noticia, tres días después de que se realizaron las exequias del empresario, en el norte de Bogotá, donde residía.



Así mismo, la actriz pidió a las personas que respetaran su privacidad y el luto que estaba pasando junto a sus hijos.



“No deseo hablar esto con ningún medio de comunicación. Es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá”.



También aseguró que no le interesan las venganzas, tras estos hechos. “No me interesa en lo absoluto ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”, manifestó.



(Lea también: No soy el continuismo y trabajo de la mano de la gente de Cali: Miyerlandi Torres)



Las circunstancias de la muerte del empresario, residente en Chía, Cundinamarca, aún permanecen en la incertidumbre, a la espera de las conclusiones de las autoridades pertinentes.



De las otras dos víctimas, aún se desconocen sus identidades.



El 15 de octubre, autoridades indígenas del norte del Cauca reportaron el hallazgo de los cuerpos de los cuatro hombres en un cañaduzal en la finca San Luis, sector conocido como Los Mangos, jurisdicción de López Adentro, a las 7 de la noche. Tenían heridas causadas por armas de fuego y con las manos atadas.



Los cuatro hombres fueron hallados asesinados, horas antes de la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc no son comuneros, pero sus muertes generan más de una duda sobre si son supuestos disidentes o de otros grupos armados.



El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que esta es la masacre número 73 en lo que va corrido del año en el país, mientras que en el Cauca, es la sexta.



“Los grupos que hacen presencia en la zona son el Eln, frente ‘Dagoberto Ramos’, tránsito del frente ‘Jaime Martínez’ del Bloque Occidental (EMC) y bandas de carácter local”, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



“La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 007/ 21 y la Alerta Temprana 036/23 en las cuales señala que se determinó una reconfiguración del escenario de riesgo por el reacomodo o ingreso de grupos armados ilegales, lo cual se expresa en claras afectaciones a la población civil, profundizando la posibilidad de ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las zonas de disputa donde se encuentran estos grupos”, señaló Indepaz.



Sin embargo, el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, indicó que mientras se fijó la mesa de diálogo con la disidencia de 'Mordisco' para un cese al fuego bilateral durante tres meses, en la zona hay más grupos armados, no solo disidentes. También están brazos de influencia paramilitar, como el 'clan del Golfo'.



POPAYÁN